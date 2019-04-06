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06.04.2019 - 02:30 |

Zirvenin kaderi derbilerde

Tarihinin ilk şampiyonluğunu hedefleyen turuncu-lacivertliler, derbi haftasına hazırlanıyor. Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-G.Saray maçlarının aynı haftada olması büyük bir eşik olarak görülüyor.

Zirvenin kaderi derbilerde
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Spor Toto Süper Lig’de bitime 8 hafta kala en yakın rakibi Galatasaray’ın 6 puan önünde lider olan Medipol Başakşehir, tarihi bir başarıya hazırlanıyor. Kulüp tarihinin ilk lig şampiyonluğunu hedefleyen turuncu-lacivertliler, tüm hazırlıklarını bu yönde yapıyor.

Adeta matematik çalışır gibi şampiyonluk hedefini hesaplayan Başakşehir’de özellikle gelecek hafta oynanacak derbiler büyük önem taşıyor. 28. haftada Beşiktaş deplasmanına çıkacak Abdullah Avcı ve takımı, kendilerinden bir gün sonra rakipleri Galatasaray’ın da zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olması göz önünde tutuluyor.

Zira sarı-kırmızılıların, 20 yıldır Fenerbahçe deplasmanında 3 puan alamaması ve psikolojik baskıların yaşanması Başakşehir’in iştahını kabartıyor. Abdullah Avcı ve ekibi, Beşiktaş’a karşı 1 puan bile çıkarmaları halinde, Galatasaray’ın alacağı bir yenilginin kendilerine avantaj katacağı hesabını yapıyor.

Öte yandan, bu derbi haftasına gelinmeden bu haftaki Atiker Konyaspor mücadelesi de kritik önem taşıyor. Lig bitene kadar iç sahada 5 maçı kalan ve bunların hiçbirinde kayıp istemeyen turuncu-lacivertli ekip, Atiker Konyaspor engelini geçip, gelecek hafta psikolojik açıdan da kritik olan derbi sürecinde rahat olmak istiyor.

Ayrıca Başakşehir, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden bir gün önce oynamanın da avantaj olacağını düşünüyor.

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