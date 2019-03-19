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19.03.2019 - 02:30 |

Zirveye ‘altın gol’

Kayserispor deplasmanında 2 puan yitiren Medipol Başakşehir, buna karşın hem maç performansı hem de son dakikada gelen golle tam tersi umutlandı. Adebayor’un penaltısı adeta ‘altın gol’ olarak sayılırken, şampiyonluk yoluna katkı vereceği fikri ortaya çıktı

Zirveye ‘altın gol’
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Spor Toto Süper Lig’de bitime 8 hafta kala liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir, Kayserispor deplasmanında 1-1 berabere kalıp 2 puan yitirse de yıkılmadı. Abdullah Avcı’nın ekibi, Kayserispor’a karşı 90 dakika boyunca gösterdiği performansla son haftalar öncesi umutlandı.

Sezonun en etkili ve aktif maçını oynayan turuncu-lacivertliler, zirve yolunda tam tersi keyiflendi. Puan farkının 8’den 6’ya düşmesine çok takılmayan Abdullah Avcı ve takımı, Emmanuel Adebayor ile son dakikada bulunan penaltı golünün önemli olduğu vurgulandı.

Kayıp yerine böyle bir beraberliğin kritik olacağı düşünüldü. Sezon sonunda puan hesaplaması ve şampiyonluk yarışı yapılırken bu 1 puanın etkili olacağı aktarıldı. Adeta ‘Altın gol’ olarak nitelendiren bu penaltı ve oynanan pozitif futbolun üstünde durulduğu bildirildi.

Galatasaray’ın 3-2 Bursaspor’u yenmesi ve Beşiktaş’ın da Göztepe önünde 1-0 kazanmasına karşın Başakşehir’in özgüven olarak daha iyi durumda olduğu yorumu yapıldı. Hem futbol hem kadro hem de istatistik anlamında Başakşehir’in ligin zirvesini bırakmayacağı kaydedildi.

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