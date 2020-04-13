Zlatan Ibrahimovic şaşkınlığı

Salgın nedeniyle İtalya’dan ayrılarak ülkesi İsveç’e dönen Zlatan Ibrahimovic karantina yerine farklı adımlar atıyor. Ibrahimovic ilk olarak formunu tutmak için ülkesinin takımlarından ve hisselerinin olduğu Hammarby ile saha çalışmaları yapıp, antrenmanlara çıkıyor.

38 yaşındaki futbolcu boş zamanlarında da teknesiyle balık tutmaya gidiyor. Ibra, İsveç’te sıkı denetimler olmadığı için karantinada durmuyor.