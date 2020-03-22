Zlatan Ibrahimovic'ten ayrılık kararı!

Devre arasında Los Angeles Galaxy'den eski takımı Milan'a dönen Zlatan Ibrahimovic'in bu serüveni pek de uzun sürmeyeceğe benziyor.

Sport Mediaset'in haberine göre Ibrahimovic, sezon sonunda Milan'dan ayrılmaya karar verdi. İsveçli golcünün kararından geri dönmeyeceği belirtiliyor.

Zlatan'ın bu kararı almasındaki en önemli etken ise kendisini takıma geri döndüren Zvonimir Boban'ın görevden alınması oldu. Kendisini Milano'ya getiren Boban ve Maldini ikilisinin yerine Ivan Gazidis'in devreye olması onu ayrılık noktasına getirdi.

Ivan Gazidis'in yeni maaş sınırı fikrinin takımda birçok oyuncuyu huzursuz ettiği ve Ibrahimovic ile aynı menajerlik şirketinin oyuncusu olan Donnarumma'nın da ayrılmak istediği belirtiliyor.

Ibrahimovic'in Milan sonrası ne yapacağı merak konusu. Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, onu takımda görmek istese de 38 yaşındaki İsveçli yıldızın artık kariyerine idari anlamda teknik direktörlük yolunda devam etmek istediği belirtiliyor.