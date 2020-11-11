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HaberlerMilli Takım Haberleri Zlatko Dalic: “3 gol yememizden dolayı memnun değilim”
11.11.2020 - 23:32 | | Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan İSTANBUL (İHA) -

Zlatko Dalic: “3 gol yememizden dolayı memnun değilim”

A Milli Takım ile hazırlık maçında 3-3 berabere kalan Hırvatistan’da Teknik Direktör Zlatko Dalic maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çok dostane bir maç olduğunu ifade eden Dalic, “Memnun olmadığım nokta ise bugün 3 gol yememizdi” diye konuştu.

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Hazırlık karşılaşmasında A Milli Takım ile Beşiktaş Park’ta karşı karşıya gelen ve sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılan Hırvatistan’da Teknik Direktör Zlatko Dalic karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dostane bir maç olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Dalic, “Bugün sahada 6 gol atıldı. Bundan çok memnun kaldığımı söylemeliyim, çok dostane bir maç oldu. Ama memnun olmadığım bir nokta var ki, o da 3 gol yememiz oldu” dedi. Vida’nın performansıyla ilgili soruyu yanıtlayan Dalic, “Biz kendi planımıza göre oyuncularımızı sahaya koyduk. Vida bir süre oynadı, sonra değişti. Hepsini ayrı ayrı yorumlamak istemiyorum, bu durumu biz kendi içimizde değerlendireceğiz” cevabını verirken korona virüs testi olan oyuncularıyla ilgili de “2 oyuncunun testleri negatif çıktı. Diğer oyuncuların da test sonuçlarını bekliyoruz. Bu doğrultuda diğer maçların kadrosu da şekillenecek” diyerek sözlerini tamamladı.

Zlatko Dalic: “3 gol yememizden dolayı memnun değilim”

    Zlatko Dalic: “3 gol yememizden dolayı memnun değilim”
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