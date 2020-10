Zorlu yarışmanın son ayağı yapıldı

Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları hafta sonunda Kemer Country Club’da yapılan final müsabakalarıyla son buldu. Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın ana sponsorluğunu “Çocuklar her yerde büyür; ama Bahçeşehir Koleji’nde yeteneklerini geliştirerek büyür” sloganıyla her alanda çağdaş ve kaliteli eğitime desteklerini sürdüren Bahçeşehir Koleji yaptı. Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı binicilere açık olarak gerçekleştirilen yarışmalar, en iyi isimleri ağırladı.

SONUÇLAR

Yıldızlar: Lal Mira Gürgen

PIII Kategorisi: Ela Civelek

PII Kategorisi: Defne Kaya

PII Test A: Sienna Peri Kiper

PI C Level: Defne Deniz Yaşar

Gençler: Yağmur Öztürk