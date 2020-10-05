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05.10.2020 - 07:00 |

Zorlu yarışmanın son ayağı yapıldı

Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları hafta sonunda Kemer Country Club’da yapılan final müsabakalarıyla son buldu.

Zorlu yarışmanın son ayağı yapıldı
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Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları hafta sonunda Kemer Country Club’da yapılan final müsabakalarıyla son buldu. Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın ana sponsorluğunu “Çocuklar her yerde büyür; ama Bahçeşehir Koleji’nde yeteneklerini geliştirerek büyür” sloganıyla her alanda çağdaş ve kaliteli eğitime desteklerini sürdüren Bahçeşehir Koleji yaptı. Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı binicilere açık olarak gerçekleştirilen yarışmalar, en iyi isimleri ağırladı.

SONUÇLAR
Yıldızlar: Lal Mira Gürgen
PIII Kategorisi: Ela Civelek
PII Kategorisi: Defne Kaya
PII Test A: Sienna Peri Kiper
PI C Level: Defne Deniz Yaşar
Gençler: Yağmur Öztürk

Zorlu yarışmanın son ayağı yapıldı

 

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