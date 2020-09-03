15 yıldır karanlığı fotoğraflarıyla aydınlatıyor

Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen 30 mağarada, Mağara Araştırma Derneği üyeleri ile akademisyenlerden oluşan 8 kişilik ekipte proje koordinatörü olarak yer alan Kulaksızoğlu'nun çektiği fotoğraflarla birçok ödülü de bulunuyor.

Ertuğrul Kulaksızoğlu, yaptığı açıklamada, doğa sporlarına ilgisinin lise yıllarında izcilikle başladığını söyledi.

Ortaokul ve lise yıllarında doğa ile ilgili dergiler ve yayınları takip ettiğini aktaran Kulaksızoğlu, "Daha sonra fotoğraf çekme arzumu keşfettim. Ankara Üniversitesinde Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümünü okudum. Ankara Üniversitesinde o zamana kadar bir mağaracılık kulübü yoktu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü'nü kurduk. Ankara Üniversitesindeki yıllarımda bitirme projemi de mağaralar üzerine yaptım." dedi.