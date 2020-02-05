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05.02.2020 - 14:21 |

270 derece manzaralı Sevgililer Günü yemeği

Conrad İstanbul Bosphorus, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmak isteyen çiftleri, Boğaz manzarası ile büyüleyen Summit Bar&Terrace’a bekliyor. Conrad şefleri tarafından geceye özel hazırlanan, aşkınıza lezzet katacak “Be My Valentine” menüsüne canlı caz performanslarının eşlik edecek.

270 derece manzaralı Sevgililer Günü yemeği

İstanbul Boğazı’na hakim manzarası ile unutulmaz anlara ev sahipliği yapan Conrad İstanbul Bosphorus, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı akşam yemeği ile çiftleri unutamayacakları anılar yaratmaya davet ediyor. Bu özel günde misafirler, hem “Be My Valentine”menüsünün servis edileceği Sevgililer Günü yemeğini, hem de Conrad İstanbul Bosphorus’un ihtişamlı atmosferinin keyfini çıkarabilecekler.

 Conrad’ın, 270 derece benzersiz İstanbul manzarası sunan mekanı Summit Bar&Terrace’ta servis edeceği; aşkınıza lezzet katacak “Be My Valentine” menüsü, birbirinden özel gurme lezzetlerden oluşacak.

Ana yemek öncesi servis edilecek “Norveç Istakozlu ‘Cannelloni’” ve “Avakado ve ‘Guava’ Sorbet” damaklarda hoş bir dokunuş bırakacak. İki defa pişirilmiş Dana Bonfile ‘Chateaubriand’ ve Kaz Ciğeri ‘Scaloppini’ ana yemeğinin ardından kutlama yemeğinin son tatlı dokunuşları, petek bal ile servis edilen “Bitte Fırınlanmış ‘Brie’ Peyniri ve Bitter&Ruby çikolatalı orman meyveleriyle yapılacak.

270 derece manzaralı Sevgililer Günü yemeği

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