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23.06.2020 - 08:11 |

ABD Başkanı'nın heykeli kaldırılıyor

New York’taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi önünde bulunan ABD’nin 26. Başkanı Theodore Roosevelt’e ait bronz heykelinin kaldırılacağı duyuruldu. Karar, bir aydır devam eden ırkçılık karşıtı gösteriler nedeniye alındı.

ABD Başkanı'nın heykeli kaldırılıyor

Müze yönetimi ve binanın sahibi New York Belediyesince yapılan açıklamada, Roosevelt’in heykelinin, siyahilere ve yerlilere karşı ırkçı ve üstünlük taslayan nitelik taşıdığı gerekçesiyle kaldırılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, heykelin kaldırılması teklifinin müze yetkililerinden geldiğini kaydederek, “Belediye, müzenin bu talebini destekliyor. Bu problemli heykeli kaldırmak için doğru zamanda doğru bir karar.” ifadelerini kullandı.

 Müzeden yapılan yazılı açıklamada da kararın, Roosevelt’in başkanlığına yönelik tavır olmadığına dikkati çekilerek, ırksal hiyerarşiyi anlatan heykelin uzun süredir müze yönetimi ve üyelerini rahatsız ettiği belirtildi.

 1940'ta dikilen ve Roosevelt’i at üstünde tasvir eden heykeldeki sağ üzenginin yanında yürüyen yerli bir Amerikalı ve sol tarafında da bir siyahi bulunuyor.

 

Floyd protestolarında ırkçı tarihi heykeller de hedef alındı

25 Mayıs'ta Minneapolis’te siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinden sonra ülke genelinde başlayan protestolarda, ABD tarihinde köleliği ve ırkçılığı sembolize eden figürlerin meydanlardaki heykelleri de hedef alınmıştı.

Geçen hafta da New Jersey’deki Monmouth Üniversitesi yönetimi, kampüste bulunan ABD’nin 28. Başkanı Woodrow Wilson’un heykelini kaldırma kararı aldıklarını duyurmuştu.

 Açıklamada, Wilson'un, ırk ayrımcılığını "faydalı" olarak gördüğüne ve siyahilerin “mutlu ve daha iyi bakıldıklarını” savunarak köleleştirilmesini desteklediğine dikkati çekilmişti.

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