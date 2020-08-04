Acarlar Langozu ziyaretÃ§ilerini bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor

04.08.2020 - 14:26 |
Acarlar Langozu ziyaretçilerini büyülüyor
Sakarya'nÄ±n Karasu ilÃ§esinde yer alan dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k longoz (subasar) ormanlarÄ±ndan biri kabul edilen Acarlar Longozu'nda aÃ§an beyaz nilÃ¼ferler misafirlere kartpostallÄ±k manzaralar sunuyor. Karasu ve Kaynarca ilÃ§elerinin ortasÄ±nda bulunan ve 24 kilometrekarelik alanda 200 Ã§eÅŸit gÃ¶Ã§men kuÅŸa ev sahipliÄŸi yapan longozda beyaz nilÃ¼ferler Ã§iÃ§ek aÃ§tÄ±.
BÃ¶lgeye gelen ziyaretÃ§iler, bir yandan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ±nda doÄŸal gÃ¼zelliÄŸi seyrederken, diÄŸer yandan da beyaz nilÃ¼ferlerin oluÅŸturduÄŸu gÃ¼zel manzaranÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karttÄ±, fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekti. Ä°l dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen AslÄ± Ã‡am, nilÃ¼ferlerin suyun Ã¼zerinde harika durduklarÄ±nÄ± belirterek, "Burada birÃ§ok tÃ¼r kuÅŸu gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n, cÄ±vÄ±l cÄ±vÄ±l oluyor. Ä°nsana huzur veriyor, ferahlatÄ±yor." diye konuÅŸtu.
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Emine YiÄŸit de longoza sÄ±k geldiÄŸini dile getirerek, "NilÃ¼ferler aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nda mÃ¼thiÅŸ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ veriyorlar. Buraya dinlenmek iÃ§in geliyorum ve nilÃ¼ferleri Ã§ok seviyorum, hayvanlar da harika, gÃ¶rmeye deÄŸer bir yer. Dinlenmek iÃ§in gelinebilecek ideal bir yer burasÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
Foça Kalesi'nden düÅŸtü! Ä°tfaiye ve polis ekipleri kurtardÄ±Ä°zmir'in Foça ilçesinde tarihi kalenin burcuna bayrak dikmek için tÄ±rmanan bir kiÅŸi 10 metrelik surlarÄ±n üzerinden düÅŸüp düÅŸtüÄŸü yerde mahsur kaldÄ±. BaÅŸÄ±ndan ve bacaklarÄ±ndan yaralanan vatandaÅŸÄ± itfaiye ve polis ekipleri kurtardÄ±.