Acarlar Langozu ziyaretÃ§ilerini bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor

BÃ¶lgeye gelen ziyaretÃ§iler, bir yandan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ±nda doÄŸal gÃ¼zelliÄŸi seyrederken, diÄŸer yandan da beyaz nilÃ¼ferlerin oluÅŸturduÄŸu gÃ¼zel manzaranÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karttÄ±, fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekti. Ä°l dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen AslÄ± Ã‡am, nilÃ¼ferlerin suyun Ã¼zerinde harika durduklarÄ±nÄ± belirterek, "Burada birÃ§ok tÃ¼r kuÅŸu gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n, cÄ±vÄ±l cÄ±vÄ±l oluyor. Ä°nsana huzur veriyor, ferahlatÄ±yor." diye konuÅŸtu.

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Emine YiÄŸit de longoza sÄ±k geldiÄŸini dile getirerek, "NilÃ¼ferler aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nda mÃ¼thiÅŸ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ veriyorlar. Buraya dinlenmek iÃ§in geliyorum ve nilÃ¼ferleri Ã§ok seviyorum, hayvanlar da harika, gÃ¶rmeye deÄŸer bir yer. Dinlenmek iÃ§in gelinebilecek ideal bir yer burasÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

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