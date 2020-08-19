Adana'da yeÅŸil deniz kaplumbaÄŸalarÄ± denizle buluÅŸuyor

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Â YeÅŸil deniz kaplumbaÄŸalarÄ±nÄ±n Ã¶nemli yuvalama alanlarÄ±ndan Adana'nÄ±n KarataÅŸ ilÃ§esi sahillerinde, kuluÃ§ka dÃ¶nemini tamamlayarak yumurtadan Ã§Ä±kan yavrular denizle buluÅŸmaya baÅŸladÄ±. YeÅŸil deniz kaplumbaÄŸasÄ± yavrularÄ±, Akyatan sahilindeki yuvalarÄ±ndan Ã§Ä±karak mavi sularla buluÅŸuyor. KarataÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Necip Topuz ve DoÄŸal HayatÄ± Koruma VakfÄ±-TÃ¼rkiye (WWF-TÃ¼rkiye) Yaban HayatÄ± Sorumlusu Mehmet Tural da bu anlara tanÄ±klÄ±k etti.

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Tural, burada gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, VakÄ±flarÄ±nÄ±n, DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar 7. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸ birliÄŸiyle 2006'dan bu yana 22 kilometrelik Akyatan kumsalÄ±nda "Deniz KaplumbaÄŸalarÄ±nÄ± Koruma ve Ä°zleme Projesi"ni yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Â Akyatan sahilinde geÃ§en yÄ±l 400'e yakÄ±n yuva olduÄŸunu ifade eden Tural, bu sezon rakamÄ±n 500'e yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Â Tural, yuvadan Ã§Ä±kan yavrularÄ±n doÄŸal ÅŸekilde denize yolculuÄŸunun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, gidemeyenlere de kendilerinin yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu dile getirdi.

Â YeÅŸil deniz kaplumbaÄŸalarÄ±nÄ±n mayÄ±stan temmuzun sonuna kadar yuvalamalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirten Tural, eylÃ¼lÃ¼n sonuna kadar da yuvadan Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n sÃ¼receÄŸini anlattÄ±.

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Tural, DoÄŸu Akdeniz'in yeÅŸil deniz kaplumbaÄŸasÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir Ã¼reme sahasÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, "Projenin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2006'dan bu yana 200 bini aÅŸkÄ±n yeÅŸil deniz kaplumbaÄŸasÄ±nÄ±n denize ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Bu kumsalda anne kaplumbaÄŸalara 15 uydu cihazÄ± takÄ±ldÄ±. Buradan Ã§Ä±kan anne kaplumbaÄŸanÄ±n Kuzey Afrika'ya kadar gittiÄŸi tespit edildi." dedi.

Â Belediye BaÅŸkanÄ± Topuz da Akyatan'Ä±n, lagÃ¼n, orman ve etrafÄ±ndaki kumullarla 15 bin hektarlÄ±k alana sahip olduÄŸunu ifade etti.

Â BirÃ§ok hayvan tÃ¼rÃ¼ne ev sahipliÄŸi yapan bÃ¶lgede, yeÅŸil deniz kaplumbaÄŸalarÄ±nÄ±n yumurtadan Ã§Ä±kÄ±p denizle buluÅŸmalarÄ±na tanÄ±klÄ±k ettiklerini anlatan Topuz, vatandaÅŸlarÄ± Ã§evre temizliÄŸi konusunda uyardÄ±.

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