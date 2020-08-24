Afyonkarahisar'daki tarihi evler restore ediliyor

Afyonkarahisar'da 1900'lü yılların başında ve daha önceden yapılan tarihi konaklar, evler ve camilerin büyük bölümü 1902 yılının Ağustos ayında çıkan ve 2 günden fazla süren büyük Afyonkarahisar yangınından etkilendi. 1200 civarında yapının etkilendiği yangından sonra 1907 yılına kadar mahalleler yeniden yapılandı. Çavuşbaş semti olarak bilinen 'Akmescit' ve 'Tacıahmet' mahallelerini oluşturan konaklardan bugüne kadar ayakta kalan ve onarım görmesi gereken 500 yapı belirlenirken, bunlardan 368'inin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nin destekleriyle restorasyonuna başlandı. Nisan 2017'de başlanan çalışmalarda konaklardan 126'sının restorasyonu tamamlandı.

Tarihi konaklar, evler ve camiler hakkında bilgi veren yerel araştırmacı- yazar ve Afyonkarahisar Mevlevihane Sorumlusu Hasan Özpınar, "Afyonkarahisar'da bulunan konaklar veya geleneksel Türk mimarisine sahip evler ülkemizin hemen hemen önde gelen illerinden birisi olarak bizi işaret ediyor. Afyonkarahisar bu konuda şanslı çünkü erken dönemde koruma altına alınmış. 1980'li yılların başlarında sit yani korunması gerekli tescilli kültür varlığı olarak ilan edilmiş. İlimiz yaklaşık 500 civarında tescilli eve sahip. Bu evler baktığımızda tabi özellikle 1902 yılının ağustos ayında yani 118 yıl önce çıkan büyük bir yangında bu gördüğümüz bölümler, mahalleler tamamıyla yanmış. 2 günü aşan büyük bir yangın, tarihte de 'büyük Afyonkarahisar yangını' olarak geçer ve 1200 civarında tarihi yapıyı, konağı etkilemiş" dedi.