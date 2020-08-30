Amasra'da hafa sonu yoÄŸunluÄŸu

Karadeniz BÃ¶lgesi'nin Ã¶nemli turizm merkezlerinden olan, 6 bin 600 nÃ¼fuslu Amasra ilÃ§esinde, okullarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na az zaman kala hafta sonu yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 36 dereceyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±Â Amasrada bunalan bÃ¶lge halkÄ± ve hafta sonu tatilcileri, sahillere gitti. Deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 23 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ilÃ§ede, plajlarda yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±. BÃ¼yÃ¼k Liman ve KÃ¼Ã§Ã¼k Liman'da bulunan plajlar dolarken, denizi tercih etmeyenler de Amasra Kalesi'ni gezerek,Â hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

ZiyaretÃ§iler,Â tur tekneleriyle gezmeye Ã§Ä±karak, TavÅŸan AdasÄ±, KÃ¼Ã§Ã¼k Liman ve Kale manzarasÄ±nÄ± denizden izleme fÄ±rsatÄ± buldu. Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± ekipler de tur teknelerinde sÄ±kÄ± denetim yaparak, hijyen, maske ve mesafe konusunda denetim yaptÄ±. Boztepe ve KaleiÃ§i mahallelerini kapsayan Amasra Kalesi'ni gÃ¶rdÃ¼kten sonra Ã‡ekiciler Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nÄ± gezenler de el emeÄŸi hediyelik eÅŸya ve Ã¼rÃ¼nlerden aldÄ±.

Ã–te yandan alandaÂ BÃ¼yÃ¼k Liman mevkisindeki otoparkÄ±n tamamen dolduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Kent merkezindeki aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluktan dolayÄ± zabÄ±ta veÂ polisÂ ekipleri, sÃ¼rekli anonslar yaparak, maske ve sosyal mesafe uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

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