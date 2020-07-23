Amerika Vizesi Nasıl Alınır? (2020) - Gerekli Evraklar Ve Vize Ücreti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) her açıdan önemli ülkelerden biridir. Bu yüzden birçok kişi farklı amaçlar doğrultusunda ülkeyi yıl içerisinde ziyaret ediyor. Bunlar arasında ticari, turistik, aile ziyareti veya eğitim amaçlı gerçekleşebilmektedir. Kısa veya uzun dönemli şekilde Amerika'ya gitmek mümkün. Tabii bunun için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mutlaka vize başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Amerika Vizesi Nasıl Alınır? (2020)

Amaca bağlı olarak genelde Amerika vizesi B1 ve B2 şeklinde verilmektedir. Bu doğrultuda turistik ile beraber aile ziyareti gibi farklı ve kısa süreli (6 ay) vizesi konusunda B2 vizesi alınmaktadır. Eğer ticari açıdan ya da konferans ve benzeri durumlar için başvuru yapılacaksa B1 vizesi üzerinden başvuru gerçekleştirilmektedir.

Öncelikle Türkiye Amerika Başkonsolosluğu resmi web sitesi üzerinden gerekli vize başvuru belgesi alınıp doldurulmalıdır. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, kimlik bilgisi doğrultusunda doğru şekilde yazılmalıdır. Daha sonra akredite acente veya vize başvuru merkezlerine, internet üzerinden alınacak randevu tarihi doğrultusunda gerekli belge ve evraklar ulaştırılmalıdır.

Amerika Vizesi Gerekli Evraklar

Ortak şekilde ABD vizesi için gerekli olan belli başlı bazı evraklar bulunmaktadır. Türk hükümeti vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden 3. ülke vatandaşları, mutlaka bu evrakları vize başvurusu konusunda tamamlamalıdır.

- Nüfus cüzdan fotokopisi

- Son 10 yıla ait ve seyahatten sonra 6 ay daha geçerli olacak pasaport

- Beyaz fon üzerine biyometrik 2 adet vesikalık fotoğraf

- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

- Şahsi talep dilekçesi

- Sağlık sigorta poliçesi

- Otel ve uçak rezervasyon bilgileri

- 18 yaşından küçükler için ebeveyn tarafından alınmış ve muvafakatname

Ortak şekilde bunların dışında ayrıca ticari ve uzun süreli Amerika vizesi alınacak ise ek evraklar eksiksiz şekilde tamamlanmalıdır.

Amerika Vizesi Vize Ücreti

Amerika vize ücreti başvurmak istediğiniz vize türüne ve amaca bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Özellikle göçmen olmayan bütün vize başvuruları için mutlaka ücretin ödenmesi gerekir. Bu konuda danışmanlık hizmet bedeli ve vize ücretleri güncel bilgiler doğrultusunda dolar üzerinden ödenmelidir. Ödemesi yapılan vize herhangi bir şekilde başka birine devredilemez ya da satılamaz. Ayrıca eğer vize başvurusu onaylanmaz ise bize ödemesi geri yapılmaz.