Angola Hakkında Bilgiler; Angola Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Angola bayrağı, yatay olarak eşit iki parçaya bölmüş olan kırmızı ve siyah renkte kalın iki şeritten oluşmaktadır. Bayrağın tam orta kısmına gelecek şekilde konumlandırılmış olan sarı renkli yarım dişli, yıldız ve kama bulunmaktadır. Bu bayrakta olan kırmızı renk anlamı ilk zamanlar için sosyalizmin simgesi olmaktayken, 1992 yılında anayasal düzenleme ile ifade edildiği gibi Angola halkının ülkenin bağımsızlığı uğruna akıttığı kanları simgelemektedir.

Bayrağın alt bölümünde kalan diğer kısmını oluşturan siyah renk anlamı ise ülkenin bulunmakta olduğu Afrika kıtasını göstermektedir. Bayrağın tam orta kısmında bulunan ve anlamı sosyalist devrimi olan yarım dişli şekli işçi sınıfını ifade etmektedir. Pala ise çiftçi sınıfını ifade etmektedir. Ayrıca bayrakta beş köşeli yıldız bulunmakta olup ülkenin ilerlemesi ile enternasyonalizmi ifade etmektedir. Angola bayrağının günümüzde kullanılan son hali 11 Kasım 1975 tarihinde göndere çekilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca 11 Kasım 1975 tarihi bağımsızlık tarihi olarak da kabul edilmektedir.

Angola Ülkesi Nerededir?

Angola ülkesi, Afrika kıtasında bulunmaktadır. Angola ülkesinin komşuları güney kısımda Namibya, kuzeydoğu kısmında Kongo DC, doğuda Zambiya oluşturmaktadır. Ayrıca ülkenin batı kısmında Atlas Okyanusu yer almaktadır. Angola ülkesine dahil olmasına rağmen karayolu ile fiziki bağlantısı olmayan ve ayrıca ülkenin kuzey kısmında bulunan Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Cabinda bölgesi de bulunmaktadır.

Angola Ülkesi Nüfusu Ne Kadardır?

Angola Cumhuriyeti’nin nüfusu 2020 yılındaki son verilere göre yaklaşık olarak 32,866,272 olarak belirlenmiştir. Bu ülkede bulunan pek çok etnik gruplar vardır. Bunlar oranları ile şu şekildedir. %37 Ovimbundu, % 13 Bakongo, %25 Ambundu, %2 Mestiços, %1 Avrupalı ve %22 diğer olarak belirlenmiştir.

Angola Ülkesi Başkenti Neresidir?

Angola Cumhuriyeti’nin başkenti Luanda’dır.

Angola Ülkesi Para Birimi Nedir?

Angola Cumhuriyeti para birimi tüm ülke genelinde Kwanza (AOA)’ dir. Ayrıca bu ülkenin telefon kodu +244 olarak belirlenmiştir.

Angola Ülkesi Resmi Dili Nedir?

Angola Cumhuriyeti’nin resmi dili olarak Portekizce kullanılmaktadır. Ayrıca bu ülkede tanınan bölgesel diller vardır. Bu diller: Kongoca, Umbundu, Chokwe ve Kimbundu gibi yöresel dillerdir.

Angola Ülkesi İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Angola Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki saat farkı yaklaşık olarak 2 saattir. Türkiye konumu Angola Cumhuriyeti konumundan 2 saat ileridedir. Yani Angola Cumhuriyeti’nde saat 01:00 iken Türkiye’de saat 03:00’ tür. Ayrıca bu ülkede trafik akışı sağ taraftan sağlanmaktadır.

Angola Ülkesi Şehirler Nelerdir?

Başkenti Luanda olan Angola ülkesi 18 bölgeye ayrılmış şekilde yönetilmektedir. Toplamda 157 adet il ve 618 adet ilçe yer almaktadır. Bu ülkenin diğer önemli illeri: Huambo, Lobito, Kuito, Lubango, Benguela, Lucapa, Malanje, Soyo ve Namibe’dir.

Angola Ülkesi İklimi Nasıldır?

Angola ülkesi günümüzde üç çeşit iklim bölgesine ayrılmış olmaktadır. Bu durumda ülkenin sahil kesimi ve kuzey bölgeleri tropikal iklim etkisi göstermektedir. Bu tropikal iklimde yıl boyunca yüksek sıcaklık olmaktadır. Gündüz sıcaklık 25 °C ile 30 °C arasında değişmektedir. Bu tropikal iklim bölgelerinde Kasım ayı ile Nisan ayı arası oldukça yoğun bir yağmur sezonu yaşanmaktadır. Ayrıca yıllık yağış ortalaması yaklaşık olarak 500 mm düzeyinde olmaktadır.

Bu yağışlı dönemlerde bölge soğuk ve Benguela Akıntısı’nın etkisinde olmaktadır. Bu nedenle sık sık sis görülmektedir. Ülkenin orta kısımlarında yer alan yüksek kesimlerde ve ülkenin güneyinde ise genellikle ılımlı tropikal iklim görülmektedir. Ayrıca bu ülkede özellikle kış aylarında kış mevsimlerinde gündüz ile gece arasındaki sıcaklıklarda yüksek derece farkları görülebilmektedir.