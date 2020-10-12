Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 27 derece

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da turizm sezonu yıl sonuna kadar uzadı. Havanın mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmesi, kentte yaşayan vatandaşlarla tatile gelen yerli yabancı turistlere sabah erken saatlerden itibaren denize girme, güneşlenme keyfi sunuyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sabah erken saatlerde bazı tatilciler denize girerken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Sahilin kentte yerleşik yabancıların ağırlıklı yaşadığı Hurma ve Liman mahallelerine yakın olan kısımlarında, çoğunluğunun Ruslardan oluşan kalabalığın deniz keyfi yaptığı görüldü

Deniz suyu 27 derece

Haftanın ilk günü olmasına rağmen sahildeki kalabalığın yoğunluğu dikkati çekti. Denize girmek ya da güneşlenmek istemeyenler ise sahil bandı boyunca ellerinde evcil hayvanlarıyla yürüyüş ve sabah egzersizleri yaptı. Yürüyüş yapanların büyük kısmının maske takması dikkati çekti. Kentte bugün hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı 27 derece, nem oranı ise yüzde 50 ölçüldü.