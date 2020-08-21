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21.08.2020 - 18:34 | | DHA

Antalya'da günübirlik tur teknelerinde 'korona' denetimi

Antalya'da Kaleiçi Yat Limanı'nda demirli 47 günübirlik tur teknesine koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapılıyor. Kaleiçi Yat Limanı Kooperatifi Başkanı Abdullah Demircan, her gün Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tura çıkmadan ya da açıldıktan sonra denetim yapıldığını anlattı.

Antalya'da günübirlik tur teknelerinde 'korona' denetimi

 

Antalya'da Kaleiçi Yat Limanı'nda koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı günübirlik tur teknelerinde ziyaretçiler, ateşleri ölçüldükten sonra içeri alınıyor. Sosyal mesafe ve maske uyarılarının yapıldığı teknelerde ayrıca hijyen kurallarının anlatıldığı broşürler de yer alıyor. Limanda demirli 47 teknede gün boyu gerçekleştirilen 45 dakika ile 6 saat aralığındaki turlarda koronavirüs tedbirlerine özenle uyduklarını anlatan Kaleiçi Yat Limanı Kooperatifi Başkanı Abdullah Demircan, her gün Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tura çıkmadan ya da açıldıktan sonra denetim yapıldığını anlattı.

Antalyada günübirlik tur teknelerinde korona denetimi

 

Denetimlerde teknelerin belge kontrolleri yapılarak yolcu kapasite sınırlamalarına uyup uymadıkları, seyir emniyeti, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve ateş ölçümleri konularında kontrolleri yapıldığını anlatan Demircan, günübirlik tur teknelerinde uyguladıkları koronavirüs tedbirlerini şöyle anlattı:

"Bilet satış bankolarımızda dezenfektanlarımız var. Maskesi olmayanlara da banko önünde ya da tekne içerisinde ücretsiz olarak maske veriyoruz. Ziyaretçiler ateşleri ölçüldükten sonra teknelerimize biniyor. Zaman zaman açıkta ya da kıyıda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denetim yapıyor. Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda kapasitemizi yüzde 50 düşürdük. 90 kişilik bir teknede 45 kişiyi alabiliyoruz. Tekne içerisinde vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sürekli uyarılıyor. Müşteriler zaten birbirlerinden ayrı oturuyor. Teknelerimizin içerisinde de dezenfektanlarımız mevcut. Tekneler içerisinde alınması gereken ne kadar önlem varsa alınmış durumda." 

Antalyada günübirlik tur teknelerinde korona denetimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Liman Başkanlıklarınca, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, günübirlik tur teknelerine uyguladığı program dışı denetimde 319 gemiden 16'sına idari para cezası uygulandığı açıklanmıştı.

 

Antalyada günübirlik tur teknelerinde korona denetimi

Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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