Antalya'da mesire alanlarÄ±na akÄ±n

Turizmin baÅŸkenti Antalya'da sÄ±cak havadan bunalanÂ vatandaÅŸlar hafta sonu piknik alanlarÄ±nÄ± doldurdu. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 30 derece, nem oranÄ±nÄ±n ise yÃ¼zde 75'leri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kentte, Antalya-Kemer karayolu Ã¼zerinde BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi bÃ¼nyesinde hizmet veren TopÃ§am Mesire AlanÄ± giriÅŸinde sabah erken saatlerde araÃ§ kuyruÄŸu gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸladÄ±. Saat 08.00'de aÃ§Ä±lan mesire alanÄ±nda Ã¶nceden yer bulmak iÃ§in 4 araÃ§ saat 06.00'giriÅŸ kapÄ±sÄ±na gelerek beklemeye baÅŸladÄ±. GÃ¼venlik gÃ¶revlileri saat 06.30'da araÃ§larÄ±n sÄ±ra olduÄŸunu iÅŸletme yÃ¶netimine bildirince aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ saati de Ã¶ne Ã§ekildi. Saat 07.00'de araÃ§larÄ± iÃ§eri almak iÃ§in gÃ¶revliler ateÅŸ Ã¶lÃ§erle tek tek Ã¶lÃ§Ã¼m yaptÄ±.

Saatte 300 araÃ§ girdi

Otomobil ve kamyonetlerin giriÅŸ Ã¼creti 25, yaya giriÅŸin 9 lira olduÄŸu mesire alanÄ± giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda oluÅŸanÂ 2 kilometrelik uzun araÃ§ kuyruÄŸu havadan da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ä°lk 20 dakikada mesire alanÄ±na 150 araÃ§ alÄ±ndÄ±. 1 saatlik sÃ¼re iÃ§inde 300 araÃ§ kapasiteli mesire alanÄ± tamamen dolarken iÃ§eri alÄ±nmayanlar ise geri dÃ¶ndÃ¼. Saat 07.00'de kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an ve 08.00'de tamamen dolan mesire alanÄ±nda vatandaÅŸlar hem piknik yapÄ±p hem de denize girebiliyor. Fiziki mesafe kurallarÄ±na gÃ¶re dÃ¼zenlenen alanda banklar arasÄ±nda en az 5 metrelik boÅŸluklar bulunuyor.

Mesire alanÄ±na Antalya dÄ±ÅŸÄ±nda Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Manisa veÂ UÅŸak gibi Ã§evre illerden gelenlerin de girdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Uzun kuyruÄŸun ardÄ±ndan iÃ§eri giren vatandaÅŸlar ise Ã§ok beklemeden hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde iÃ§eri girebildiklerini sÃ¶yledi. GÃ¶revliler de tÃ¼m kurallarÄ± uygulayarak vatandaÅŸlarÄ± iÃ§eri alÄ±p saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¶n planda tutan bir hizmet sunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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