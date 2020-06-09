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09.06.2020 - 16:11 |

Antalya'da sıcaklar bunaltıyor

Antalya'da, 1 Haziran itibarıyla denize girme yasağının kaldırılmasıyla sahiller tatilcilerle doldu. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 21 derece olduğu turizmin başkentinde tatilciler denize girerken, şehrin uzak mahallelerinde ise çocuklar su kanallarında serinledi.

Antalya'da sıcaklar bunaltıyor

Antalya'da, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay önce getirilen denize girme yasağının 1 Haziran itibarıyla kaldırılmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı tatilcileri ağırlıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyulan sahilde, vatandaşlar birbirlerine uzak durmayı ihmal etmiyor. Havlularını mesafeli şekilde konumlandıran Antalyalılar, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Denize uzak mahallelerde ise çocuklar su kanalında yüzerek serinliyor.

 

2,5- 3 aydır evde olduğunu ve çok sıkıldığını söyleyen Zeynep Turan, "Gelmeden önce düşündüm. Artık nefes almak istiyorum, bu nedenle denize geldim. Güneşin ve denizin tadını çıkarıyorum. Sosyal mesafemi koruyorum. Zaten insanlar da dikkat ediyor. Kimse kimseye yaklaşmıyor" dedi.

Sabah erken saatte denize gelen Leyla Sarıkaya, "Herkes sosyal mesafeye uyuyor. Maske takmıyoruz ama mesafeler devletimizin istediği gibi. Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uygun. Deniz çok güzel" dedi.

 

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