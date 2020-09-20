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20.09.2020 - 15:11 |

Antalya'da sosyal mesafe unutuldu

Antalya'da yüksek nem ve sıcak havadan bunalanlar, Konyaaltı Sahili'ne koştu. Sahildeki kalabalık, maske ve fiziki mesafe kuralına uymadı.

Antalya'da sosyal mesafe unutuldu

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29, nem oranı ise yüzde 54 ölçüldü. Yüksek nem oranı nedeniyle hava sıcaklığı 31 derece hissedilirken sıcak hava ve nemden bunalan yerli yabancı tatilciler ile kent sakinleri, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Sahilde kimi denize girip Akdeniz'in mavi sularında serinlemenin keyfini sürerken, kimi ise sahilde kitap okuyup güneşlenmeyi tercih etti. Sahile yakın bir noktadaki yeşil alanda ise bazı vatandaşların gölgede çimler üzerinde oturdukları dikkati çekerken ne maske ne de fiziki mesafe kuralına uyuldu.

Antalyada sosyal mesafe unutuldu

 

Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendiGelen son dakika haberine göre; Antalya Limanı'nda sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmali devam ederken, Konyaaltı Sahili açıklarında bir denizaltı görüntülendi.
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