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11.02.2021 - 11:42 | | DHA

Antalya'da yalancı bahar, çayırları renklendirdi

Antalya'da kış ortasında yeşeren çayırlar ve açan çiçekler, baharı andıran görüntüler ortaya çıkardı.

Antalya'da yalancı bahar, çayırları renklendirdi

Antalya'da, şubat ayı nisan ayını aratmıyor. Hava sıcaklığının 22 dereceye kadar yükseldiği turizmin başkentinde, çayırlar yeşerdi, açan çiçeklerle görsel güzellik ortaya çıktı. Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe çevresi başta olmak üzere Çakırlar ve Doyran da çiçeklenen ağaçlar baharı anımsatan görüntüler oluşturdu. Yeşeren toprak üzerinde çiçekler arasında fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar da manzaraya hayran kaldıklarını söyledi.

Zeynep Kumsal, ailesiyle birlikte çiçek toplayıp çimlerin üzerinde oturduklarını, kahve içerek güneşli havanın keyfini sürdüklerini belirtti.

 

 

Zeytinburnu'nda yol verme kavgası kameradaZeytinburnu D-100 Karayolu yan yolda çıkan yol verme kavgası başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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