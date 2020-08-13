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13.08.2020 - 13:22 | | DHA

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'ne, temmuz ayında rekor ziyaretçi geldi.

Antik kenti 66 bin 273 kişi ziyaret etti, 1 milyon 145 bin 790 lira gelir sağlandı.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'ne, temmuz ayında rekor ziyaretçi geldi.

Antalyanın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kentine, temmuz ayında rekor ziyaretçi geldi.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle yoğun ilgi gören antik kent, yeni normal hayatla birlikte eski günlerine dönmeye başladı. Patara Antik Kenti'ni temmuz ayında 66 bin 273 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretlerden 1 milyon 145 bin 790 lira gelir sağlandı. Bu rakam, tüm zamanların rekoru oldu. Geçen yılın temmuz ayında Patara Antik Kenti'ni 35 bin 946 kişi ziyaret etmiş, karşılığında 228 bin 311 lira gelir elde edilmişti.

 

Antalyanın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kentine, temmuz ayında rekor ziyaretçi geldi.

 Bu yılın ocak, şubat, mart ve haziran aylarında 15 bin 586 kişinin ziyaret ettiği Patara Antik Kenti, bu dört ayda 194 bin 734 lira gelir sağlamıştı. Normalleşme sürecinin başladığı temmuz ayında ise antik kent ziyaretçi akınına uğradı. Antik kenti şu ana kadar toplamda 81 bin 859 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretlerden 1 milyon 340 bin 524 lira gelir sağlandı.

Antalyanın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kentine, temmuz ayında rekor ziyaretçi geldi.

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