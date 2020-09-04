Arjantin Hakkında Bilgiler; Arjantin Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Arjantin Güney Amerika Kıtası'nda bulunan en geniş yüz ölçümüne sahip ülkelerden biri olarak karşımıza çıkar. Birçok ülke ile komşu olan Arjantin Dünya üzerinde 8. En büyük toprağa sahip ülke olarak bulunur. Resmi dili İspanyolca olan Arjantin özellikle coğrafi keşiflerden sonra İspanyollar tarafından keşfedilen ülkelerden bir tanesidir.

Arjantin Hakkında Bilgiler

Arjantin; resmi adıyla Arjantin Cumhuriyeti 34- 36 Güney enlemleri ve 58- 27 Batı boylamları arasında bulunan Güney Amerika ülkelerinden biridir. Güney Amerika Kıtası'nda yer alan Arjantin toplam yüz ölçümü 2791810 kilometrekaredir. Yani ülkemizden yaklaşık 3 buçuk kat büyük bir alana sahip olan Arjantin oldukça geniş yüz ölçümünde olması açısından bölgenin en önemli ülkelerinden biridir. Güney Amerika Kıtası'nın Güney kesiminde Ant Dağları ve Atlas Okyanusu arasında bulunan Arjantin kıyı şeridi uzunluğu ise 4989 kilometrekaredir.

Arjantin Güney Amerika Kıtası’nda ki 2. Dünya üzerinde ise 8. Büyük toprağa sahiptir. Şili, Bolivya, Paraguay, Brezilya, Uruguay ülkeleri ile sınırı bulunur. Latince adı Gümüş kelimesinden gelir. Coğrafi keşiflerden sonra bölge İspanyollar tarafından keşfedilmiş ve özellikle gümüş madeni bölgede çıkarıldığı için ismini de buradan almıştır. Ülkede yaşayanların Büyük bir kısmı ise İspanyol ve İtalyan kökenlidir.

Arjantin Doğu kıyıları Atlantik Okyanusu'na, doğru uzanırken batısında Şili, kuzeyine Bolivya ve Paraguay, kuzeydoğusunda Brezilya ve Uruguay ülkeleri bulunur. Bölgenin geniş ve soğuk bir çöl alanı olarak bilinen Patagonya 2001 yılında tarıma açılmış bir alandır. Arjantin yeryüzü şekilleri ise doğuda ovalar batıda Dağlar şeklinde bulunur kuzeyden güneye doğru uzanan Arjantin topraklarının Güney ucu nemli ve sıcaklıklarda düşüktür. Kuzeydeki bölgelerindeyse iklim sıcak yağışlı olarak karşımıza çıkar.

Arjantin Bayrağı Anlamı

1812 yılında resmi bağımsızlığını kazanan Arjantin’in bayrağı ise 3 yatay şeritten meydana gelmiştir. Alt ve üst şeritler mavi ortada bulunan şerit ise beyazdır. Beyaz şeridin ortasında altın renkli Güneş, Mayıs Güneşi olarak adlandırılan ulusal simgeler arasındadır. Arjantin bayrağının anlamı genel olarak mavi gökyüzünde ki beyaz bulutlar temsil eder. Ortada bulunan güneş ise Arjantin'in hiç bitmeyen enerjisini simgelemektedir. Diğer bir tabiri ise mavi renk gökyüzü beyaz renk bulutları Güneş ise ülkenin bağımsızlığını temsil etmektedir.

Arjantin 2020 Nüfusu

Arjantin Güney Amerika ülkeleri arasında en büyük yüz ölçümüne sahip ülkelerden biri olarak karşımıza çıkar. Ülke 2.8 kilometrekarelik bir alana yayılmıştır. Arjantin nüfusu ise 43 milyon 417 bin olarak hesaplanmıştır. 23 ayetten oluşan Arjantin yönetimi genel olarak kuzeyde yerleşim yoğun olduğu bir coğrafyayı sahiptir.

Arjantin Başkenti

Arjantin Güney Amerika ülkeleri arasında yer alan bir ülkedir. Ülke 23 eyalete ayrılmıştır. Başkenti Buenos Aires’tir. Ulusal konuşulan dil İspanyolların coğrafi keşifler ile birlikte burayı keşfetmesinden sonra İspanyolca olarak kullanılmıştır. %86.4 Arjantin Avrupalısı %8.4 Arjantin Arabı ve Arjantin Asyalısı olarak gruplara ayrılmıştır. Ülke başkanlık sistemi ile yönetilen federal bir cumhuriyettir.

Arjantin Para Birimi

Arjantin para birimi Arjantin pesosu olarak bilinen para birimidir. 1 peso 1 Arjantin pesosu 0.099 Türk lirasına eşittir.

Arjantin Saat Farkı

Güney Amerika ülkelerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkan Arjantin Türkiye'nin ulusal saatine geridedir. Türkiye’ye göre oldukça farklı bir bölgede olduğu için saat farkı da oldukça fazladır. Türkiye'de saat 16.00 olduğunda, Arjantin'de saat 10.00 olarak görülür. Bu sebeple Türkiye'ye göre daha geride bir saat diliminde yer alır.