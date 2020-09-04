Arnavutluk Hakkında Bilgiler; Arnavutluk Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Arnavutluk Cumhuriyeti, Balkan ülkelerinden biri olup, resmi dini seküler devlet olan, cumhuriyet rejimiyle yönetilen, Adriyatik ve İyonya Denizi'ne kıyısı bulunan bir ülkedir.

Arvanutluk Tarihi

Arvanutluk Cumhuriyet'inin tarihine baktığımızda, köken soyunu Avrupa'nın en eski kavimi olan Pelasglar'a dayandırdığı görülmektedir. Eski İlliryalılar soyunun da devamı olan Arnavutlar, Roma İmparatorluğu'nun kurulmasında da büyük katkı sahibidirler. Uzun yıllar medeniyet halinde yaşayan Roma İmparatorluğu'nun Germen ve diğer kavimler tarafından ele geçirilmesinin ardından, İmparatorluğu'n yönetimi Slavlara geçmiş, Orta Çağ'a geçişle beraberde bölge Hırvatistan ve Karadağ olarak anılmaya başlanmıştır. 20. Yüzyılla birlikte de bölgede kurulan Yugoslavya devleti, Güney Slavların kökenlerine dayandırılmaktadır.

Osmanlı Devleti'nin genişleme politikaları nedeniyle yapmış olduğu seferler, Balkan ve Anadolu bölgelerini de etkilemiş ve bu sayede günümüz Arnavutluk sınırında bulunan birçok toprağı ele geçirerek, kültür kaynaşması yaşanmasına neden olmuştur. Zamanla Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmeye başladığı dönemlerde İmparatorluk içerisinde gelişen bağımsızlık hareketine Arnavutluk halkı da katılmış, Birinci Dünya Savaşı sırasında İtalya ve Avusturya-Macaristan Devleti sayesinde Arnavutluk Krallığı kurulmuş ve ülke zaman içerisinde bağımsızlığını kazanmıştır.

Arvanutluk Bayrağının Anlamı

Arnavutluk'un başkenti Tiran şehri olup, cumhuriyet sistemiyle yönetilen ülkenin birçok uluslararası kuruluşa veya suprasyonel kuruma katılımı da söz konusudur. BM, NATO, Avrupa Konseyi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Konsey'ine üye olan devletin, Akdeniz İçin Birlik kuruluşunda da kurucu üyelik hususu bulunmaktadır. Ülke bayrağı ise kırmızı ve siyah olmak üzere iki ayrı renkten oluşturulmuştur. Kırmızı renkle donatılan bayrağın ortasında çift başlı bir siyah kartal sembolü bulunmaktadır. Bayrağa işlenen çift başlı kartal motifi, bir başını Vatikan'a, bir başını da Aya sofya'ya bakacak şekilde tanımlamaktadır.

Arnavutluk'un Para Birimi

​​​​​​1912 yılında bağımsızlığını kazanan Arnavutluk, 3 yıl boyunca İtalya Devleti himayesine girmiş olup, 1944 tarihine kadar birçok yönetim şekliyle yönetilmek durumunda kalmıştır. Sosyalist Parti yönetimiyle de kendi içinde belli bir süre yönetilen ülke, 1991 yılında çok partili hayata geçişini sağlamıştır. Parlamenter demokrasi modeline sahip olan ülke serbest pazar piyasası destekli bir geçiş ekonomisine sahiptir.

Arnavutluk'un 2020 Nüfusu

Ülkenin İnsani gelişme endeksi yüksek bir değerde olup, sağlık sistemini ve eğitimin belli bir derecesini halkına ücretsiz bir şekilde sunmaktadır. Ülkenin para birimi Lek (ALL) olup, telefon kodu 355 olarak bilinmektedir. UTC+1 (OAZD) zaman dilimine sahip olan ülke, Arnavutça ve İtalyanca dillerini resmi dil olarak kabul etmiş, Fransızca, Rumence, Sırp-Hırvatça ve Yunanca dillerini de ülkede konuşulan diğer diller olarak tanımlamıştır. Arnavutluk Cumhuriyeti ülkesinin 2020 güncel ve tahmini nüfus sayısı ise 2,877,573'tür.

Arnavutluk'un Kültürel Yapısı

Arnavutluk yönetim sistemini 1998 tarihinde oluşturulan Anayasa üzerinden yapılandırmış, üniter parlamenter cumhuriyet rejimiyle de ülke modelini şekillendirmiştir. Cumhurbaşkanı'nın en yüksek mertebede olduğu ülkede, Anayasa maddeleri de en yüksek kanunu teşkil edecek şekilde konumlandırılmıştır. Ülkenin coğrafik dağılışı, yüzde yetmiş dağlık, engebeli olup, Akdeniz iklim tipine sahiptir. Debre ilçesinde bulunan Korab dağı ülkenin en yüksek dağıdır ve ülkenin genel yüzölçümü 28.758 kilometredir. Arnavutluk, ülke ekonomisini genel itibariyle hizmet sektörüne dayandırmakla birlikte sanayi ve tarım sektörlerine de büyük önem vermektedir. Ülkenin kültür yapısını Arnavutluk, Yunan, İtalyan, Makedon ve Arumen etnik gruplarının kazanımları oluşturmaktadır. Bunun haricinde de Arnavutlar, Akdeniz ve Balkan kültürünün hakim olduğu bir mutfak sentezine sahiptirler.