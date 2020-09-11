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11.09.2020 - 11:31 | | İHA

Artvin’de Nopapeni Yaylası bulut deniziyle ziyaretçilerini büyülüyor

Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylası bulut deniziyle ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

Artvin’de Nopapeni Yaylası bulut deniziyle ziyaretçilerini büyülüyor

 

İlçeye 33 km uzaklıkta bulunan ayrıca “Göğe Komşu Rotalar” projesi kapsamında Arhavi-Yusufeli Cip Safari rotası olarak tescillenen Nopapeni Yaylası eşsiz manzarasıyla güzergahı kullanan sürücüleri büyülüyor.
Doğu Kaçkar Dağları’nın en yüksek tepesi olan Marsis Dağı’nın da (Gül Dağı) bulunduğu Arhavi-Yusufeli-Fındıklı ilçeleri kesişme noktasındaki yayla her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Artvin’de Nopapeni Yaylası bulut deniziyle ziyaretçilerini büyülüyor


Yöre halkı tarafından yaylacılık faaliyetlerinin devam ettiği bölge, doğal güzelliğiyle doğaseverlerin yanı sıra amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarına da birbirinden farklı olanaklar sunuyor.

Artvin’de Nopapeni Yaylası bulut deniziyle ziyaretçilerini büyülüyor

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