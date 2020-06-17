17.06.2020 - 11:48 | | AA
Asi Nehriâ€™nin Akdeniz'le buluÅŸtuÄŸu nokta balÄ±kçÄ±larÄ±n uÄŸrak yeri oldu
LÃ¼bnan'Ä±n Bekaa Vadisi'nde doÄŸarak Suriye'den geÃ§en Asi Nehri'nin Hatay Ã¼zerinden Akdeniz'e dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yer, amatÃ¶r balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n uÄŸrak yeri oldu.Â
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SamandaÄŸ ilÃ§esinde amatÃ¶r balÄ±kÃ§Ä±lar, Ã¼Ã§ Ã¼lkenin sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan geÃ§en nehrin Hatay'da Akdeniz'le buluÅŸtuÄŸu noktada aÄŸ ve olta ile avlanmanÄ±n keyfini yaÅŸÄ±yor.Â
YeÅŸil ile mavinin buluÅŸtuÄŸu yerde balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n avlanmasÄ± renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere sahne oluyor.
Â AÄŸa takÄ±lan Ã¶zellikle mercan ve barbun tÃ¼rÃ¼ balÄ±klarÄ± avlayÄ±p torbalara doldurarak evlerine gÃ¶tÃ¼ren balÄ±kÃ§Ä±lar, bazen sattÄ±klarÄ± taze balÄ±klarla gelir de elde edebiliyor.
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