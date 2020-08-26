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Edirne TanÄ±tÄ±m ve Turizm BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent BacÄ±oÄŸlu, KaraaÄŸaÃ§ Antik Yolu'nun "DoÄŸal Sit-Nitelikli DoÄŸal Koruma AlanÄ±" olarak tescil edilmesinin Ã§ok Ã¶nemli bir karar olduÄŸunu bildirdi.

Â BacÄ±oÄŸlu, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yolun Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan tescil edildiÄŸini anÄ±msattÄ±.

Â MeriÃ§ Nehri'nin gÃ¼neyinden baÅŸlayÄ±p kent merkezini KaraaÄŸaÃ§ Mahallesi'ne baÄŸlayan her iki yanÄ±nÄ±n asÄ±rlÄ±k aÄŸaÃ§larla sÃ¼slÃ¼ yolun dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel yollarÄ±ndan biri olduÄŸunu ifade eden BacÄ±oÄŸlu, tarihi ve doÄŸal gÃ¼zellikleriyle Ã¶n plana Ã§Ä±kan yolun koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n sevindirici bir karar olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Â "Turizm hareketliliÄŸi saÄŸlar"

Â KararÄ±n, KaraaÄŸaÃ§ ve Ã§evresindeki turizm hareketliliÄŸine katkÄ± sunacaÄŸÄ±nÄ± belirten BacÄ±oÄŸlu, "Edirneâ€™nin tarihi ve doÄŸal gÃ¼zelliklerinin bu ÅŸekilde korunmaya alÄ±nmasÄ± Ã§ok gÃ¼zel bir karar. Lozan Caddesi, Edirneâ€™yi KaraaÄŸaÃ§â€™a baÄŸlayan nokta. KaraaÄŸaÃ§ Mahallesi, tarihi kimliÄŸe sahip bir yer. Turistler geldiÄŸinde bu yolda yÃ¼rÃ¼yor, Edirne halkÄ± burada bisiklete biniyor ve doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri yapÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

Yolun doÄŸal yapÄ±sÄ±nÄ±n korunacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan BacÄ±oÄŸlu, "Bu anlamda doÄŸal ve tarihi kimliÄŸi olan KaraaÄŸaÃ§ Antik Yolu'nun doÄŸal sit alanÄ± olarak koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ± Ã§ok doÄŸru bir karar. Burada diÅŸbudak, sÃ¶ÄŸÃ¼t, Ã§Ä±nar ve karaaÄŸaÃ§ Ã§eÅŸidi olan anÄ±t aÄŸaÃ§lar bulunuyor. GeÃ§miÅŸten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze Ã¶zelliÄŸini kaybetmeyen bu yeri geleceÄŸe taÅŸÄ±man iÃ§in atÄ±lan bu adÄ±m, buranÄ±n korunmasÄ± ve daha gÃ¼zel hale gelmesini saÄŸlayacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

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