Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 25 bin 613'e yükselirken; vaka sayısı da 250 bin 5612e çıktı.Orta Avrupada da coronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 213 bin 13 olurken, 29 bin 315 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 167 bin 7'ye çıkarken; 6 bin 993 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 170 bin 551 kişide virüs tespit edildiği ve 25 bin 531 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 427ye yükselirken, hasta sayısı 194 bin 990 oldu. Böylece İngiltere Avrupa'da en fazla ölümün meydana geldiği ülke oldu.