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22.04.2020 - 17:06 |

Avşa Adası Nerede? Avşa Adası'na Nasıl Gidilir? (2020)

Avşa Adası, İstanbul'a yakınlığı sebebiyle, en çok tercih edilen tatil bölgelerinden bir tanesidir. Özellikle bayram tatilleri ve kısa seyahatler için çok uygun bir yer olan Avşa Adası hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.

Avşa Adası Nerede? Avşa Adası'na Nasıl Gidilir? (2020)

Marmara Denizinde yer alan Avşa Adası, eğlenceli ve hareketli bir tatil isteyenler için en doğru tercih olacaktır.

Avşa Adası Nerede?

Avşa Adası, Marmara Denizi'nde yer almakta ve Balıkesir ilimize bağlı bulunmaktadır. Balıkesir'in Marmara ilçesinde yer almakta olan Avşa Adası, upuzun sahil kordonu ve tertemiz denizi ile özellikle İstanbullular için, son yıllarda en gözde tatil merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Kapıdağ yarımadasının etrafındaki adalar grubu içerisinde yer almaktadır.

Avşa Adasına Nasıl Gidilir?

Avşa Adası'na, birçok firmaya ait deniz otobüsü ile ulaşım sağlanmaktadır. BUDO, IDO ve diğer özel firmalara ait deniz otobüsleri ile gün içerisinde, yaklaşık 10 gidiş, 10 geliş şeklinde seferler düzenlenmektedir. Yaklaşık 2,5 saatte varış sağlanmaktadır. Gemi ile Erdek'ten gidiş geliş mümkündür. Erdek'ten yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk sonucu Avşa Adası'na varılır.

Diğer adı ile 'Türkeli' adası olarak da bilinen Avşa Adası'na gitmek için en kolay yol, Bostancı ve Yenikapı’dan her sabah yapılan seferlerdir. 3 saatte bir kalkan deniz otobüsleri sayesinde gidiş oldukça kolay olmaktadır. Haftanın belirli günlerinde de Sarayburnu’ndan bineceğiniz Mavi Marmara gemisi ile 6 saatte gidiş mümkündür. Tekirdağ tarafından gelinecekse arabalı vapurlar tercihiniz olmalıdır.

 

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