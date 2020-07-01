Avustralya'da salgÄ±na karÅŸÄ± yeniden karantina

Avustralya'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kentlerinden Melbourne'de son iki haftadÄ±r artan corona virÃ¼s vakalarÄ± sonrasÄ± karantina kararÄ± alÄ±ndÄ±. Karantina kararÄ± 30'dan fazla banliyÃ¶de uygulanacak. Karantina kapsamÄ±ndaÂ Â banliyÃ¶ sakinleri market alÄ±ÅŸveriÅŸi, saÄŸlÄ±k hizmetleri, temel ihtiyaÃ§lar dÄ±ÅŸÄ±nda evlerinde karantina altÄ±nda olacaÄŸÄ± ifade edildi.

Avustralya'nÄ±n Victoria eyaletinde 73, Yeni GÃ¼ney Galler eyaletinde 14 kiÅŸinin daha yeni tip koronavirÃ¼se yakalanmasÄ±yla Ã¼lkede son 24 saatteki vaka sayÄ±sÄ± 87ye yÃ¼kseldi.