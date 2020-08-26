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26.08.2020 - 14:15 | | İHA

Ayvalık’ta eski yapılar gün yüzüne kavuşturulacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Tarihe Işık Tutan Kent Altınova (Ayazment) Platformunun girişimleriyle kentin, Osmanlı’dan gelen tarihini araştırmak ve yapılacak çalışmalarda izlenecek yolu belirlemek amacıyla bir araya gelinildi.

Ayvalık’ta eski yapılar gün yüzüne kavuşturulacak

Altınova’nın tarihsel yapı sürecinin ortaya çıkarılması amacıyla, tarih, kültür ve turizm konularında deneyimli uzmanlar Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde bir araya geldi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin amaçlarının Altınova’nın tarihsel mimarisini ortaya çıkarıp, tarihsel sürecini irdelemek olduğunu belirtti. Başkan Ergin, Osmanlı dönemlerinden kalan tarihsel yapılarda yenileme çalışmalarını başlatmak için izlenecek yolu belirlemek için sık aralıklarla buluşacaklarını söyledi.

Ayvalık’ta eski yapılar gün yüzüne kavuşturulacak


Çok sayıda eserin toprak altında yattığını ve bunların gün yüzüne çıkarılması için geniş katılımlı bir ekip anlayışıyla çalışacaklarını vurgulayan Başkan Ergin, “Altınova mezarlığında toprak altında kalan çok sayıda 500 yıllık eski mezar taşlarının ortaya çıkarılmasıyla ilk adımı atıyoruz. Ardından Hacı Bayram Veli Camii etrafındaki yapıların bulunması ve Altınova’nın ilk tarihteki esas alanını gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Bir program dahilinde, yakın tarihte yıkılan hamam, eski pazaryeri olarak bilinen camii önü etrafındaki yapılar günümüze kazandırılacak. Kent merkezinde özel mülkiyette olan hanın da tadilat ve restorasyonu için neler yapabiliriz, tüm bunları masaya yatırdık ve bir plan dahilinde çalışma startını verdik” diye konuştu.

Ayvalık’ta eski yapılar gün yüzüne kavuşturulacak

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