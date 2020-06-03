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03.06.2020 - 09:51 |

Azerbaycan ile vizeler resmen kaldırıldı

Türkiye ile Azerbaycan arasında alınan karar doğrultusunda vizeler karşılıklı olarak kaldırılmıştı. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. 90 günden az süreli seyahatlerde artık vize şartı aranmayacak. Böylece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülke sayısı 91'e çıktı. Bu listeye online vize ve kapıda vize veren ülkeleri de dahil ettiğimizde sayı 116'ya çıkıyor.

Azerbaycan ile vizeler resmen kaldırıldı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler resmen kalktı. İki ülke arasında varılan mutabakat doğrultusunda seyahatlerde uygulanan vizeler yürürlükten kaldırıldı. Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte 90'a güne kadar gerçekleştirilecek olan seyahatlerde iki ülke vatandaşları vizeden muaf olacak.

Bu kararla birlikte Türk vatandaşlarının yılda 90 güne kadar gerçekleştirilecek seyahatlerde vizeden muaf olduğu ülke sayısı da 91'e yükseldi. Bunun yanı sıra Türk vatandaşları 15 ülke sınırında "kapıda vize" uygulamasından yararlanabiliyor. 10 ülke de online vize uyguluyor. ancak her ikisinin de basit prosedürler olduğu göz önünde bulundurulduğunda Türk vatandaşları 116 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

Japonya, Güney Kore, Arjantin, Brezilya gibi ülkelere vizesiz seyahat mümkün. Bunun yanı sıra Rusya'nın St. Petersburg şehrine de online vize başvurusu ile gidilebiliyor. Fransa ve İspanya arasında kalan küçük bir prenslik olan Andorra da Türk vatandaşlarından vize talep etmiyor. Ancak havaalanı bulunmayan ülkeye gidebilmek için İspanya ve Fransa topraklarından geçmek gerekiyor.

Öte yandan Gürcistan ve Ukrayna'ya pasaporta bile gerek kalmadan yeni kimlik kartlarıyla seyahat edilebilir. 

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