Azerbaycan'da "plaj sezonu" açÄ±ldÄ±
Yeni tip corona virÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle kontrollÃ¼ sosyal hayatÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼'de "plaj sezonu" aÃ§Ä±ldÄ±.Â
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BakÃ¼lÃ¼ler, iki gÃ¼nlÃ¼k sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan valiliÄŸin Hazar Denizi kÄ±yÄ±sÄ±nda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 6 ayrÄ± halk plajÄ±nda denize girdi.Â
GenÃ§ yaÅŸlÄ± demeden plajlara gelen AzerbaycanlÄ±lar, tedbirler nedeniyle bir sÃ¼redir uzak kaldÄ±klarÄ± deniz ve kumun tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±. Akrobatik hareketler yaparak denize atlayan genÃ§ler de doyasÄ±ya eÄŸlendi.
Â Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle sosyal mesafenin korunmasÄ± iÃ§in plajlarda ÅŸezlonglar arasÄ±na ip Ã§ekildi. Sahile gelenlerin bÃ¼yÃ¼k oranda sosyal mesafe kuralÄ±na uyduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Haller BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± cankurtaran ekipleri sahilde denetim yaparak maske ve sosyal mesafe uyarÄ±larÄ±nda bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'in kÄ±zÄ± Leyla Aliyeva'nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ "Ã‡evre KorunmasÄ± Ä°Ã§in UluslararasÄ± Diyalog (Ä°DEA) VakfÄ±" gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri de sahilde temizlik yaptÄ±.
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