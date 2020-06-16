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16.06.2020 - 13:08 | | AA

Azerbaycan'da "plaj sezonu" açÄ±ldÄ±

Yeni tip corona virÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle kontrollÃ¼ sosyal hayatÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼'de "plaj sezonu" aÃ§Ä±ldÄ±.Â

Azerbaycan'da "plaj sezonu" açÄ±ldÄ±

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BakÃ¼lÃ¼ler, iki gÃ¼nlÃ¼k sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan valiliÄŸin Hazar Denizi kÄ±yÄ±sÄ±nda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 6 ayrÄ± halk plajÄ±nda denize girdi.Â 

GenÃ§ yaÅŸlÄ± demeden plajlara gelen AzerbaycanlÄ±lar, tedbirler nedeniyle bir sÃ¼redir uzak kaldÄ±klarÄ± deniz ve kumun tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±. Akrobatik hareketler yaparak denize atlayan genÃ§ler de doyasÄ±ya eÄŸlendi.

Â Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle sosyal mesafenin korunmasÄ± iÃ§in plajlarda ÅŸezlonglar arasÄ±na ip Ã§ekildi. Sahile gelenlerin bÃ¼yÃ¼k oranda sosyal mesafe kuralÄ±na uyduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Haller BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± cankurtaran ekipleri sahilde denetim yaparak maske ve sosyal mesafe uyarÄ±larÄ±nda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'in kÄ±zÄ± Leyla Aliyeva'nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ "Ã‡evre KorunmasÄ± Ä°Ã§in UluslararasÄ± Diyalog (Ä°DEA) VakfÄ±" gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri de sahilde temizlik yaptÄ±.

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Magazin Haberleri Bülteni (16 Haziran 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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