Bahamalar Hakkında Bilgiler; Bahamalar Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Bahamalar bayrağı, 3 renkten meydana gelir. Sol tarafta bulunan eşkenar üçgen siyah, sağ kısımda kalan şeritlerin en üstü ve en altı mavi, ortada ise sarı renk bulunur. Mavi renkler, ülkede bulunan denizi simgelerken, sarı renk Bahamalar topraklarını temsil ediyor. Bayrağın sol tarafında yer alan siyah eşkenar üçgen, Bahamalar devletinin birliğini ve halkını simgeler.

Bahamalar Nerededir?

Bahamalar Amerika kıtasında bulunan bir ülkedir. ABD'nin Florida eyaletinin güneydoğusunda bulunmaktadır. Ülke, Haiti, Dominik Cumhuriyeti ve Küba'nın kuzeyinde bulunur. Ada sayısı 700 civarındayken, toplam çıplak kaya oluşumları ise 2400 kadardır.

Bahamalar Nüfusu Nedir?

Bahamalar Milletler Topluluğu toplamda 393.244 kişilik bir nüfusa sahiptir. Worldometers.info adresinin tahmini verilerine dayanan 2020'deki nüfus sıralamasında, 178.sırada bulunur. Son bir yıl içerisinde nüfus %0.93 oranında artmıştır.

Bahamalar Para Birimi Nedir?

Bahamalar Doları, ülke içerisinde kullanılmakta olan para birimidir. ABD doları ile eşit değerdedir. Ülkenin merkez bankası tarafından basılıp dağıtımı yapılır. 1 Bahama doları, 7.27 Türk lirasıdır.

Bahamalar Başkenti Neresidir?

Bahamalar Milletler Topluluğu başkenti, ülkenin en önemli şehri Nassau'dur. Şehir ülkedeki en önemli adadır. Bahamalar ülkesinde; Büyük Bahama, Andros, Eleuthera önemli diğer adalardan birkaçıdır.

Bahamalar ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadar?

Bahamalar ve Türkiye arası, net olarak 7 saattir. Ülkemiz Türkiye, Bahamalar ülkesinden 7 saat ileridedir. Türkiye'de saat 15:00 olduğunda, Bahamalar devletinde saatler 08:00'ı gösterir.

Bahamalar Ülkesinin Resmi Dili Hangisidir?

Bahamalar ülkesi ABD ile komşudur. Bu etkiden dolayı ülkede en çok konuşulan dil İngilizcedir. ABD ülkesinde olduğu gibi İngilizce burada ülkeye has olan 'Bahama Aksanı' ile konuşulur. Ülkede azda olsa Fransızca ve İspanyolca konuşulur. Kırsal alanların bir kısmında, bazı yerel dillere rastlandığı belirtilir.

Bahamalar Ekonomisi Nasıldır?

Uluslararası finans hizmetlerinin yanı sıra turizm Bahamalar devletinin önemli gelir kaynağıdır. Tarım yeterli seviyede değildir. Gıda ihtiyaçlarının çok büyük kısmı ABD'den yapılan ithalatla giderilir. Ülke bol güneşli olduğundan, ananas, muz, mango gibi ürünler için elverişli ortam sağlar.

Bahamalar İklimi

Bahamalar'da görülen hava, tropikal iklim tipidir. Ülkenin adalar topluluğu, yıl boyunca bu iklimin altında ilerler. Kış aylarında ortalama sıcaklıklar 21 derecedir. Sıcaklık değerleri yaz aylarında 27 dereceye kadar yükselir. Tropikal iklim olmasına rağmen, yıl boyu düşen yağış miktarı düşük denilebilecek seviyededir.

Bahamalar Ülkesine Ne Zaman Gidilebilir?

Bahamalar ülkesinin sıcak olması nedeniyle, deniz sıcaklıkları şubat ayında 23 derece, ağustosta ise 29 derecedir. Bu sebeple Bahamalar ülkesine her mevsim gidilebilir. Bahamalar devletine giden turistler ise hava daha sıcak olduğundan, mayıs ve ekim aylarında ülkeye gitmeyi tercih ederler. Bahamalar, Atlas Okyanusu meltemlerinden önemli ölçüde etkilenir. Tropikal iklimin oluşumunun nedenlerinden birisi de bu durumdur.

Bahamalar Sosyal Yaşam

Bahamalar'da nüfusun büyük çoğunluğu 15 yaş altı çocuklardan oluşur. Burada sadece bir milletten söz etmek mümkün değildir. Ülkede Avrupa kökenli insanların yanı sıra, geçmiş dönemde Afrika'dan getirilen insanlar da bulunuyor.

Tarım ile hayvancılık ülkede gelişmediğinden, insanların çoğunluğu turizm ve finans alanlarında çalışırlar. Geleneksel yaşam tarzının ön planda olduğu ülkede, halk yıl içerisinde birçok etkinlikler düzenler. İnsanların okuma seviyesi dünya ortalamasının çok üzerinde yer alır.