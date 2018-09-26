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26.09.2018 - 11:31 |

Bali'de bikini yasağı getirildi

Endonezya'nın en çok turist çeken adalarından biri olan Bali'de turistleri yakından ilgilendiren bir karar yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. Karara göre Bali genelinde bikini giymek sınırlandırılacak.

Bali'de bikini yasağı getirildi

Endonezya dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biri. Özlellikle Bali adası, ülke turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alıyor. Plajları ve denizinin yanı sıra ormanları ve tapınaklarıyla da turistleri cezbeden Bali, bu yönüyle dünya genelinde bir şöhrete sahip.

Dini yapılarıyla da dikkat çeken Bali'de son dönemde turistlerin bu tapınakların önünde fotoğraf çektirmeleri yöneticileri harekete geçirdi. Kutsal kabul edilen mekanlarda turistlerin bikiniyle fotoğraf çektirmesinden rahatsız olan yerel yönetim bu konuda ziyaretçilerin pek de hoşuna gitmeyecek bir karara imza attı.

Balide bikini yasağı getirildi

 

Bali yerel yönetiminin aldığı karara göre artık ada genelindeki tapınakların önünde bikiniyle dolaşmak yasaklandı. Bu doğrultuda tapınaklara gelecek olan turistlerin belirlenen kıyafetleri giymesi gerekecek.

 

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