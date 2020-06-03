Balıkçılar yeniden Galata Köprüsü'nde

İstanbul'da hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak durdurulan balık tutma faaliyetleri 1 haziran itibariyle tekrar başladı.

İstanbulluların gün boyu balık tutmak için en çok tercih ettiği yerlerden biri olan Galata Köprüsü'nde bazı vatandaşlar, oltalarını denize attı.