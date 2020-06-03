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03.06.2020 - 09:01 |

Balıkçılar yeniden Galata Köprüsü'nde

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler doğrultusunda bir süredir ara verilen balık tutma faaliyetleri de 1 Haziran itibarıyla yeniden başladı. İstanbul'da amatör balıkçıların uğrak yeri olan Galata Köprüsü'nde vatandaşlar oltalarını denize attı.

Balıkçılar yeniden Galata Köprüsü'nde

İstanbul'da hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak durdurulan balık tutma faaliyetleri 1 haziran itibariyle tekrar başladı.

İstanbulluların gün boyu balık tutmak için en çok tercih ettiği yerlerden biri olan Galata Köprüsü'nde bazı vatandaşlar, oltalarını denize attı.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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