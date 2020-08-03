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03.08.2020 - 08:48 |

Batı Karadeniz'in incisinde bayram yoğunluğu

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak bilinen Düzce'ninAkçakoca ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar ilçeye akın etti.

Batı Karadeniz'in incisinde bayram yoğunluğu

Yeşilin ve mavinin birleştiği 38 kilometrelik sahil şeridine ve 3 mavi bayraklı plaja sahip Akçakoca'ya girişlerde araç yoğunluğu yaşanıyor. Plajlarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, denize girerek ve güneşlenerek, tatillerinin tadını çıkardı.

Kurban Bayramı tatilini ailesiyle Akçakoca'da geçiren Mehmet Göğüs de ilçenin diğer tatil beldelerinden daha uygun olduğunu kaydetti.

 İlçenin doğal güzelliklerini sevdiğini belirten Göğüs, "Üç gündür Akçakoca' dayım. Salı günü Ankara'ya dönüş yapacağım, yaklaşık bir haftayı Akçakoca'da geçireceğiz. Akçakoca'nın sıcak bir ortamı var. Akşam gezebileceğimiz güzel yerler var. Fiyatlar da uygun." ifadelerini kullandı.

Batı Karadenizin incisinde bayram yoğunluğu

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