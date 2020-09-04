Batı Sahra Hakkında Bilgiler; Batı Sahra Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Batı Sahra bölgesinin bir kısmı egemenliğini ilan etmiştir. Egemenliğini ilan eden bu kısım kısmen tanınırdır. Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti olarak isimlendirilen bu özerk bölgenin bayrağında Pan-Arap renkleri etkisini gösterir. Bayrakta yatay olarak üç şerit bulunur. Bu şeridin en üstteki kısmı siyah renkte, ortadaki kısmı beyaz renkte ve en alttaki kısmı ise yeşil renktedir. Bayrağın göndere çekildiği tarafta ise dikey olan kırmızı renkli ikizkenar üçgen bulunur. Bayrağın ortasındaki beyaz kısımda ise kırmızı renkli yıldız ve ay bulunur. Bayraktaki siyah renk ölümü, beyaz renk barışı, yeşil renk de yaşamı temsil etmektedir. Bayrakta bulunan Ay ve Yıldız simgeleri ise İslamiyet’i temsil eder. Üçgenin ise sol tarafta olmasının nedeninin de Arapçanın soldan sağa doğru yazılması olduğu düşülmektedir. Batı Sahra devletinin başkenti ise Laayoun kentidir. Fiili olarak Fas yönetiminde olan bu şehir Batı Sahra’nın en büyük şehridir.

Batı Sahra Nerededir?

Afrika kıtasında yer almaktadır. Fas’ın güney kısmında olan Batı Sahra Moritanya’nın ise kuzey sınırlarının arasında kalan aynı zamanda Atlas Okyanusuna doğru uzanan bölgededir. 266 bin kilometrekarelik yüz ölçümüne sahiptir. Batı Sahra ismi bir coğrafi yer ismi olmaktan çok siyasi terimdir. Günümüzde bulunan Moritanya ile beraber Batı Sus ve Batı Sahra’nın tamamı Müslümanların bu bölgeyi fethetmesinin ardından bu bölge Susüksa ismiyle tanınmıştır.

Batı Sahra Nüfusu Ne Kadar?

2013 yılının nüfus ölçümlerine göre Batı Sahra bölgesinin nüfusu 570,856 kişidir. Genç nüfusa sahip olan Batı Sahra 2015 yılının tahmini olan verilerine göre nüfusunun yüzde 57,46 kadar 0 ila 24 yaş arasındadır. Ülkede sadece nüfusun yüzde 3,74’i 65 yaşının üzerindedir.

Batı Sahra Başkenti Neresidir?

Batı Sahra’nın bağımsızlığı bugün hala tartışılan bir konudur. Hala Fas yönetiminde olan fakat Batı Sahra’nın başkenti olarak kabul edilen Laayoun şehri bulunmaktadır. Batı Sahra’nın başkenti olarak sayılan Laayoun şehri en büyük şehirdir. Batı Sahra’da Guelmim-Oued Noun bölgesindeki küçük bir kısım ve Laayoune-Sakia El Hamra bölgesi ve Dakhla-Oued Ed Dahab isimli bölgelerin içinde bulunmaktadır.

Batı Sahra’nın Para Birimi Nedir?

Batı Sahra’nın para birimi Fas dirhemidir. Kısaltma olarak MAD şeklinde yazılmaktadır. Batı Sahra’da kullanılan en küçük para birimi ise Centime’dir. Fas dirheminin alt bir para birimi olan 100 Centime, 1 Fas Dirhemine eşittir.

Batı Sahra’nın Resmi Dili Nedir?

Batı Sahra bölgesinin genelinde kullanılan dil Arapçadır. Aynı zamanda Batı Sahra bölgesi bir İspanyol sömürgesi altında kalmış olan bölge olduğu için İspanyolcada Batı Sahra’da kullanılan dillerden biridir. 1975 yılına kadar Batı Sahra bölgesi İspanya’nın sömürgesinde kalmıştır. 1975 senesinde İspanya’nın bölgeden çekilmesiyle Fas yönetimine giren Batı Sahra bölgesi kendi bağımsızlıklarını ilan etti ve bölgede Arapçada konuşulmaya başlandı. Batı Sahra bölgesinin genelinde günümüzde Arapça konuşulsa da hala İspanyolca konuşulmaya devam etmektedir.

Batı Sahra İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Ülkelerin dünya üzerindeki konumlarına göre saat farklılıkları olmaktadır. Yüzölçümü çok büyük olan bazı ülkelerde iki ya da üç farklı saat kullanılabilmektedir. Türkiye ile Batı Sahra arasında olan saat farkı ise 2 saattir. Türkiye saati, Batı Sahra saatine göre iki saat daha ileridedir. Örnek verilecek olursa Türkiye saati ile öğlen saat 12:00’da Batı Sahra’da saat 10:00’dır.