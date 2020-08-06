Bayram tatili Kuzey Ege'de turizmcilere can suyu oldu

25 bini aÅŸkÄ±n yatak kapasitesi ve yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 3 milyon gecelemeyle iÃ§ turizmde ilk sÄ±ralarda gelen BalÄ±kesir'in Edremit, Burhaniye, AyvalÄ±k, GÃ¶meÃ§ ve Erdek ilÃ§eleri, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tedbirlerinin ardÄ±ndan misafirlerini aÄŸÄ±rlamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Edremit KÃ¶rfezi'nde, Kurban BayramÄ±'nda baÅŸlayan turizm hareketliliÄŸinden dolayÄ±, 145 kilometrelik sahil bandÄ±ndaki turizmcilerin ve esnafÄ±n yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lÃ¼yor.

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Tedbirlerin izin verdiÄŸi oranda ayrÄ±lan yataklarÄ±n yÃ¼zde 90'Ä± dolan bÃ¶lgede, yoÄŸunluÄŸun eylÃ¼l ayÄ±na kadar sÃ¼rmesi bekleniyor. Edremit Belediye BaÅŸkanÄ± Selman Hasan Arslan,Â Kurban BayramÄ± tatilinde bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da tatilcinin geldiÄŸini sÃ¶yledi. Misafirlerin sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamadan tatil yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Arslan, "Bizim 160 bin civarÄ±nda yerleÅŸik nÃ¼fusumuz var. Bayramda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hesaplara gÃ¶re aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± nÃ¼fusumuz 5-6 katÄ±na kadar ulaÅŸtÄ±." diye konuÅŸtu.

Erdek Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan YapakÃ§Ä±, bayramda Ä°stanbul, Ankara, Bursa ve EskiÅŸehir gibi kentlerden gelen turistlerin yanÄ± sÄ±ra gÃ¼nÃ¼birlik tatilcilerin de oldukÃ§a fazla olduÄŸunu sÃ¶yledi. YapakÃ§Ä±, esnafÄ±n iyi iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yÃ¼zÃ¼nÃ¼n gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Bayramda yalnÄ±z Erdek merkez deÄŸil, baÅŸta Ocaklar olmak Ã¼zere NarlÄ±, Ä°lhan, Turan ve OrmanlÄ± da doluydu. Bayramdan sonra normale dÃ¶nÃ¼ldÃ¼. Åžimdi doluluk oranÄ±mÄ±z ortalama yÃ¼zde 60-70 dolayÄ±nda." diye konuÅŸtu.

Â AyvalÄ±k Otelciler ve Pansiyoncular DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Ã‡olak da Kurban BayramÄ±'nÄ±n beklediklerinin de Ã¼zerinde bir yoÄŸunlukla geÃ§tiÄŸini anlatarak, "Tesislerimizdeki doluluk oranlarÄ± yÃ¼zde 90'larÄ± buldu. BayramÄ±n ardÄ±ndan da AyvalÄ±k'ta halen hareketlilik sÃ¼rÃ¼yor. Tahmin ediyorum ki bu durum aÄŸustosun sonuna kadar devam eder." dedi. AyvalÄ±k Turizmciler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ãœmit Ã–zgÃ¼ltekin, bayram tatilinde tesislerin kapasitelerinin dolduÄŸuna iÅŸaret etti.

Sezonun geri kalanÄ±nda da yÃ¼zde 70 ile 80 civarÄ±nda yoÄŸunluk beklediklerine dikkati Ã§eken Ã–zgÃ¼ltekin, "Bu yoÄŸunluÄŸun herhangi bir sorun Ã§Ä±kmazsa aÄŸustos sonuna ve okullar aÃ§Ä±lÄ±ncaya kadar devam edeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadesini kullandÄ±.