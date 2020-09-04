Belize Hakkında Bilgiler; Belize Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

21 Eylül 1981 yılından kabul edilen Belize bayrağı, Bayrağın taban kısmı renginin büyük kısmı mavi, uç kısımlarda ise kırmızı bulunur. Bayrağın iç kısmında ülkenin arması bulunurken, arma içerisinde iki insan bulunur. İç kısımdaki bu iki insandan beyaz olanı yerli halkı, siyah olanı ise Afrika kökenlileri temsil eder. Bayraktaki renkler ülkenin bağımsızlığını ve birliğini ifade eder.

Belize Nerededir?

Belize Orta Amerika bölümünde yer alan bir ülkedir. Batı ve güney kısımlarında Guatemala, kuzey tarafında Meksika, doğu tarafında ise Karayip Denizi bulunuyor. El Salvador ülkesinden sonra Orta Amerika ülkeleri arasında en küçük ikinci yerdir.

Belize Nüfusu Ne Kadardır?

Belize'nin nüfusu worldometers.info adresinin 2020 yılındaki tahmini verilerine göre 397.628 kişiden meydana gelir. Ülke dünya nüfus sıralamasında 177. sırada yer alır. Nüfus değişimi yıllık +%1.86 şeklindedir. Nüfus artışı dünya ortalamasının biraz daha üzerindedir.

Belize Başkenti Neresidir?

Belize idari ve coğrafi açıdan 6 bölgeden meydana gelir. Cayo, Belize, Orange, Corozal, Toledo ve Stan Creek bu bölgeler arasında yer alır. Ülkenin başkenti, en gelişmiş şehirlerden birisi olan Belmopan kentidir.

Belize'nin Para Birimi?

Belize ülkesinde kullanılan para birimi 'Belize Doları' ismiyle tanımlanır. Dünyanın değerli para birimleri arasında yer alan Belize Doları simgesi BZ$ olarak gösterilir. 1 Belize Doları, 3.46 Türk Lirası ile eşit değere sahiptir. Gelişimini sürdürmeye devam etmektedir.

Belize Resmi Dili Nedir?

Belize ülkesinin resmi olarak kabul edilmiş dili İngilizce lisanıdır. Ülkede en çok kullanılan dil, İngilizce kökenli olan Kreolce'dir. Bu dilin yanı sıra, ülkenin bir kısmında İspanyolca, Fransızca konuşulur. Bazı bölgelerde ise yerel diller tercih edilir. Afrika kökenli olanlar içerisinde, Afrika dillerinin kısmi olarak konuşulduğu söylenebilir.

Belize ile Türkiye Arası Saat Farkı Ne Kadar?

Belize ile Türkiye arası saat farkı 9 saattir. Belize ülkesi Türkiye'den 9 saat geridedir. Türkiye'de saatler 18:00 olduğunda, Belize ülkesinde 09:00 olur.

Belize Ekonomisi

Belize ekonomisinin temeli, ormancılık, balıkçılık ve tarımla uğraşan küçük işletmelere dayalı sürdürülmektedir. Ülkedeki en değerli gelir kaynağı ise turizm sektördür. Deniz ürünleri, muz, şeker, petrol gibi ürünler ihraç edilenler arasındadır. 2017 yılından itibaren ekonomi önemli oranlarda büyüme mesafesi kat etmiştir.

Belize İklimi

Belize'de hakim iklim tipi tropikal olarak isimlendirilir. Tropikal iklim görülen ülkede, yıllık sıcaklıklar, 12 ile 33 derece arasında değişim gösterir. Şubat ile Mart ayları, ülkenin en sıcak olduğu dönemlerdir. Yağışın bol olduğu ülkede, metre başında düşen yağış miktarları ise bölgeden bölgeye farklılık gösterir.

Belize'ye Ne Zaman Gidilir?

Tipik tropikal iklimin hakim olduğu Belize'ye gitme zamanı, Aralık ile Nisan arası gösterilir. Ülke sıcaklığının arttığı Şubat ile Mart arası tavsiye edilen gidiş dönemidir. Bu zaman diliminde, sıcaklık belli bir seviyenin üzerine çıkar ve yağmur miktarları diğer dönemlere göre düşüş eğilimine girer.

Belize'de Sosyal Yaşam

Ortalama yaşam süresinin 67 olduğu Belize ülkesinde insanların maddi gelirleri arasında uçurum yoktur. Ülkenin en zenginiyle en fakiri arasında gelir dağılımı, birçok ülkeninkine göre daha düşük farklıdır.

Buna rağmen, kişi başı gelirin çok yüksek olduğu söylenemez. Nüfusun çoğunluğunu siyahiler oluştururken, yönetimde ağırlıklı olarak beyazların olduğu söylenebilir. Ülkenin bazı bölgelerinde güvenlik açıkları oluşabiliyor.