Bhutan Hakkında Bilgiler; Bhutan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Bugünkü şeklini 1960 yılında almış olan Bhutan bayrağı, sarı ve turuncu renklerden oluşur. İki rengi birleştiren bölümde ise beyaz ejder bulunur. Bayraktaki ejderha renginin beyaz olması, saflık ve temizlik anlamına gelir. Turuncu Budist inancını temsil ederken, sarı renk ise ülkenin laik bir yönetimi olduğunu simgeler.

Bhutan Nerededir?

Doğu Himalayalar bölgesinde yer alan Bhutan, konum olarak önemli bir yerdedir. Güneyini ve batısını Hindistan ülkesi kaplarken, kuzey tarafında ise Çin ülkesi yer alır

Bhutan'ın Nüfusu Ne Kadardır?

Bhutan'ın 2020 yılındaki nüfusu 771.608'dir. Worldometers.info adresinin tahmini verilerine dayanan nüfusuyla, dünyada 165. sırada bulunur. Ülkenin 1 yıl içerisindeki nüfus değişimi %1.12 artı yönde değişim göstermiştir.

Bhutan'ın Başkenti Neresi?

Anayasal monarşi yönetimiyle idare edilen Bhutan Krallığı'nda, kralın tüm yetkileri parlamentoya devredilmiştir. 18 idari bölgesi olan Bhutan'ın başkenti, Thimphu'dur. Jakar, Damphu, Paro, Mongar, Trashigang önemli diğer kentler arasında yer alırlar.

Bhutan'ın Resmi Dili Nedir?

Bhutan ülkesinin resmi olarak kullandığı dili ismi Dzongka'dır. Bu dilin dışında ülkede, Nepalce, Kurtopçe, Şarçopça, Bumthangca konuşulan önemli dillerin içerisindedir. Ülkede az da olsa İngilizce konuşulur.

Bhutan'ın Para Birimi Hangisidir?

Bhutan'da kullanılan resmi para birileri Bhutan Ngultrumu ile Hindistan Rupisi'dir. 1 Bhutan Ngultrumu, 0,10 Türk lirası iken 1 Hindistan rupisi, 0.097 Türk lirasıyla eşdeğerdir. Ülkenin kendi para birimi, kullanılan Hindistan rupisinden çok daha değerlidir. Ancak genel olarak rupi, daha fazla kullanılır.

Bhutan ve Türkiye Arası Saat Farkı Kaçtır?

Bhutan konumuyla Türkiye konumu arasındaki saat farkı 3 saattir. Bhutan Krallığı, Türkiye'den 3 saat ileridedir. Örneğin; ülkemizde saatler 12:00 olduğunda, Bhutan'da 15:00 olacaktır.

Bhutan Ekonomisi Nasıl?

Bhutan ekonomisinde 1970 yılına kadar takas yöntemi uygulandığından, sonradan bazı gelişmeler yaşanmış denilebilir. Ülkenin dış işlerinde söz sahibi olan Hindistan, Bhutan'la önemli bir ticari ortaktır. Nüfusun hemen tamamı, tarım ve hayvancılıkla ilgilenir.

Ülke, Budizm inançlarını koruyabilmek adına, kapılarını teknolojik yeniliklere kapatmış bulunuyor. Sanayi ve hizmet sektörü de ülkenin diğer ekonomik gelirlerinin parçası halindedir.

Bhutan'ın İklimi Nedir?

Bhutan Krallığı ülkesinde farklı iklimler hakim olabiliyor. Ülkenin orta kesimlerinde kışlar soğuk yazlar sıcak geçer. Kuzey ova bölümlerinde ise daha çok tropikal iklim görülür. Himalayalar denilen bölgede ise kışlar sert ve soğuk geçiyorken, yazlar karasal iklimden farklı olarak serin geçer. Üç farklı iklim tipinin görüldüğü söylenebilir.

Bhutan'a Ne Zaman Gidilebilir?

Birbirinden farklı olan ve sert yapıdaki iklimlere sahip olan Bhutan'a gitmek için planlı olmakta fayda vardır. Programınızı ülkedeki geleneksel festivallere göre yapmayacaksanız, Mayıs ile Ekim arasında Bhutan'a seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ülkeye gitmek için en uygun zaman dilimleri ise Mayıs ile Haziran ve Eylül Ekim arasıdır. Bu ayların aralık dönemlerinde, mevsimler normale döner.

Bhutan'da Sosyal Yaşam

Sağlık hizmetinin ücretsiz olduğu, mutluluk bakanlığının mevcut olduğu ve evsiz insanın olmadığı bir ülkedir Bhutan Krallığı. Teknolojiyi en az kullanan ülkelerin başında gelen Bhutan'da, insanlar yaşamlarından oldukça memnun denilebilir.

Fakirliğin olmadığı, insanların gelir seviyelerinin mutlu olabilecekleri kadar olduğu ülkede, sosyal yaşam genellikle geleneklere bağlıdır. Hayvanlara önemin fazla olduğu, tütünün bulunmadığı, mirasın gelenek olduğu bu ülke, dünya tarihinin en farklı yerlerinden birisi olmaya aday olarak görülüyor.