Birleşik Arap Emirlikleri Hakkında Bilgiler; Bayrağının Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı 4 renkten oluşur. Sağ kısımda 3 yatay şerit ve solda dikey şerit bayrağın temel yapısını yansıtır. Bayrağın sağ tarafının üst kısmında yeşil, ortada beyaz ve en altta siyah renk bulunur. Sol dikey şerit rengi kırmızıdır. Yeşil renk bereket manasına gelirken, siyah ülkenin yer altı kaynaklarını temsil eder. Bayrağın beyaz rengi ülkenin tarafsızlığı anlamına gelir.

Birleşik Arap Emirlikleri Nerededir?

Birleşik Arap Emirlikleri veya diğer ismiyle Emirlikler, Arap Yarımadasında konumlanır. Asya Kıtasında bulunan ülkenin, Basra Körfezi ile kıyısı bulunur. Ülkenin doğu kısmında Umman, batı ve güney kısımlarında Suudi Arabistan bulunur. Hürmüz Boğazına yakın olan Emirlikler, konum olarak önemli noktada sayılır.

Birleşik Arap Emirlikleri Nüfusu Ne Kadar?

Birleşik Arap Emirlikleri 2020 nüfusu worldometers.info tahmini değerlerine göre 9.890.402 kişidir. Dünya nüfus sıralamasında, 93.sırada yer alır. Nüfusun önemli kısmını gençler oluşturur.

Birleşik Arap Emirlikleri Başkenti Neresidir?

Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dabi'dir. Nüfus açısından Dubai şehrinden sonra en büyük ikinci şehir olan Abu Dabi, zengin ekonomisiyle bilinir. 7 emirliğin olduğu ülkede, bunların haricinde; Ajman, Sharjah, Fujairah, RasalKhaimah ve UmAlQuwain ülkenin diğer bütün emirlikleridir.

Birleşik Arap Emirlikleri Para Birimi Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri ülke sınırlarında kullanılan para birimi, ülke ismiyle anılan dirhemdir. Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası tarafından basılıp dağıtılır. Ayrıca dirhemin alt birimi ise fils ismiyle anılır. 1 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi, 1.86 Türk Lirasına eşdeğerdir.

Birleşik Arap Emirlikleri Resmi Dili Nedir?

Birleşik Arap Emirliklerinin resmi olarak tanımlanan dili Arapçadır. Bu Arapça daha çok Körfez ülkeleri lehçeli olandır. Birleşik Arap Emirlikleri, yıllar boyu İngiliz hakimiyeti altında kaldığından, ülkede yaygın ve iyi düzeyde İngilizce konuşulur. Hem ticari, hem sosyal yaşam içerisinde Arapça ve İngilizce karışık şekilde konuşulabiliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki saat farkı, 1 saattir. Emirlikler 1 saat Türkiye saatinden ileridedir. Türkiye'de saatler 10.00 olduğunda, Emirliklerde saat 11:00 olur.

Birleşik Arap Emirlikler İklimi

Birleşik Arap Emirlikleri iklimi, çöl iklimine yakın olan, tropikal iklimi hakimdir. Bu iklim tipinde, yaz aylarında sıcaklıklar 40 derecenin üzerine seyredebilir. Kimi zamanlarda sıcaklıklar 50 dereceye ulaşabilir. Emirliklerde kış aylarında serin iklim hakimdir. Kış mevsimi ortalama sıcaklık ölçüleri 10 derece civarında gerçekleşir.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne Ne Zaman Gidilir?

Birleşik Arap Emirlikleri yaz ve kışın, sıcaklık farkıyla bilinir. Ülkede yağış miktarları düşük olsa da kavurucu sıcaklıklarda gitmek uygun olmayabilir. İklim bilgileri ışığında değerlendirildiğinde, Ekim ve Nisan ayları arası en iyi zaman dilimidir. Bu dönemlerde sıcaklıklar ortalama 25 ile 28 derece arasında seyreder.

Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomisi

Birleşik Arap Emirlikleri 400 milyar doların üzerinde milli geliriyle, Ortadoğu'nun en güçlü ikinci ekonomisine sahiptir. Petrol gelirleri ülkenin önemli gelir kaynaklarını oluştursa da altyapı olarak gelişme olduğu söylenebilir.

Dünyanın en çok ziyaret edilen tatil merkezlerine sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin gelirlerinin bir kısmını turizm sektörü sağlar. Ülkede göçmen çalışanları dışında, diğer kesimlerde ekonomik rahatlık mevcuttur.