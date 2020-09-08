Grand Prix Worldâ€™s Best High Altitude etabÄ±nda kadÄ±nlarda birinciliÄŸi Rusyaâ€™nÄ±n Moskova KadÄ±n Bisiklet TakÄ±mÄ±â€™ndan Maria Novolodskaya, ikinciliÄŸi aynÄ± takÄ±mdan Anastasiia Chursina, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ise Kolombiyaâ€™nÄ±n Colnago Cm KadÄ±n Bisiklet TakÄ±mÄ±'ndan Carolina Upegui Quevedo elde etti. Erkeklerde ise Ukrayna Bisiklet Milli TakÄ±mÄ±â€™ndan Anatolii Budiak birinci, Justiniano Hotels Bisiklet TakÄ±mÄ±â€™ndan Savva Novikov ikinci, Ukrayna Bisiklet Milli TakÄ±mÄ±â€™ndan Andriy Vasylyuk ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu.

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MÃ¼sabakalarda dereceye giren sporculara dÃ¼zenlenen tÃ¶renle Ã¶dÃ¼lleri verildi. Ã–dÃ¼lleri Kayseri Erciyes AÅž YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Dr. Murat Cahid CÄ±ngÄ± takdim etti. Kayseriâ€™de ilk 4 gÃ¼nde 8 uluslararasÄ± yol bisiklet yarÄ±ÅŸÄ± ile 1050 kilometre pedal Ã§evrildi. Rusya ve UkraynalÄ± bisikletÃ§iler 11, KolombiyalÄ± sporcular ise 2 Ã¶dÃ¼l aldÄ±.

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