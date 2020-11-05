Bitlis'te 5 asırlık handa tarihe yolculuk

İpekyolu güzergahında 500 yıl önce yaptırılan ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kültürel miras envanterinde yer alan Başhan, tarihi dokusu ve eşsiz mimarisiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Selçuklu mimarisiyle kesme taşlardan inşa edilerek bugüne kadar ihtişamını koruyan tek katlı han, uzun yıllar tüccarlara hizmet verdikten sonra aslına sadık kalınarak yapılan restorasyonun ardından kullanıma açıldı.

Yöreye özgü dekorasyonu, 5 asırlık tarihin izleriyle misafirlerini zamanda yolculuğa çıkaran Başhan, kentin yöresel yemeklerinin yapıldığı restorana dönüştürüldü.