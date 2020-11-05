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05.11.2020 - 12:48 |

Bitlis'te 5 asırlık handa tarihe yolculuk

Bitlis'te, Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından 16. yüzyılda Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Başhan Hanı'nda, yerli ve yabancı ziyaretçiler kentin yöresel yemekleriyle ağırlanıyor.

Bitlis'te 5 asırlık handa tarihe yolculuk

İpekyolu güzergahında 500 yıl önce yaptırılan ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kültürel miras envanterinde yer alan Başhan, tarihi dokusu ve eşsiz mimarisiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Selçuklu mimarisiyle kesme taşlardan inşa edilerek bugüne kadar ihtişamını koruyan tek katlı han, uzun yıllar tüccarlara hizmet verdikten sonra aslına sadık kalınarak yapılan restorasyonun ardından kullanıma açıldı.

Bitliste 5 asırlık handa tarihe yolculuk

Yöreye özgü dekorasyonu, 5 asırlık tarihin izleriyle misafirlerini zamanda yolculuğa çıkaran Başhan, kentin yöresel yemeklerinin yapıldığı restorana dönüştürüldü.

Bitliste 5 asırlık handa tarihe yolculuk

İtfaiye eri enkazdan çıkan altın ve ziynet eşyalarını polise teslim ettiİzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.
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