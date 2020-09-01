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01.09.2020 - 14:22 |

Bitlis'te tarihi buluntular dikkat çekiyor

Bitlis Kalesi'ndeki kazılarda Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sikkeler bulundu

Bitlis'te tarihi buluntular dikkat çekiyor

Bitlis Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek başkanlığında, Elazığ Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Korkmaz Şen'in bilimsel danışmanlığında bu yıl başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. İl merkezinde kaya blokların üzerine kurulan ve tüm ihtişamıyla günümüze ulaşan kaledeki kazılarda, kentin tarihine ilişkin önemli bilgiler elde edildi. 

Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek başkanlığında, Elazığ Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Korkmaz Şen'in bilimsel danışmanlığında bu yıl başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. İl merkezinde kaya blokların üzerine kurulan ve tüm ihtişamıyla günümüze ulaşan kaledeki kazılarda, kentin tarihine ilişkin önemli bilgiler elde edildi.

 Doktor Öğretim Üyesi Şen, 10 kişilik ekiple kalenin ortasındaki hamamın kuzeyinde 5x5 ölçülerinde iki açmayla kazıya başladıklarını söyledi.

Bitliste tarihi buluntular dikkat çekiyor

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