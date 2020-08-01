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01.08.2020 - 16:48 | | DHA

Bodrum'da bayramın ikinci gününde plajlar doldu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki plajlar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilcilerle doldu.

Bodrum'da bayramın ikinci gününde plajlar doldu

 

Kentte hava sıcaklığı 33 dereceyi gösterirken nem oranı yüzde 69 olarak ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığının 30 derece olduğu ilçede dünyaca ünlü Gümbet, Ortakent ve Bitez Plajı'na gelen tatilciler, denize girerek serinledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 metre aralıklarla konulan şemsiyeler altında güneşlenen tatilciler, keyif yaptı. Bazı tatilcilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Güneşlenmeyi tercih edenler şezlong ve kumlara uzanarak keyifli anlar yaşarken, bazıları da sahilde kitap okuyarak vakit geçirdi. Deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen tatilciler su sporları yaparak serin suların tadını çıkardı.

Manisa'dan tatile gelen spor eğitmeni Berk Cantürk (25), "Pandemi dolayısı ile biraz durgunluk olsa da her şey güzel. Bayram ve tatilin keyfini çıkarıyoruz" dedi. İstanbul'da tatil için geldiğini ifade eden oto galerici Barış Yılmaz (34), "Biraz endişe vardı ama burada her şey çok güzel. Tatilin keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu. İstanbul'da tatil için Bodrum'da geldiğini ifade eden turizm rehberi Baykan Yılmaz (39) ise, "Hava sıcak, ortam sıcak her şey çok güzel. Bayram ve tatilin keyfini çıkarıyoruz" dedi.

 Bodrumda bayramın ikinci gününde plajlar doldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti teşkilatıyla bayramlaştıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramlaşma programı kapsamında 81 il teşkilatı temsilcilerine seslendi. Halkın bayramını kutlayan ve Ayasofya'nın açılışına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması, bayram sevincimizi daha da arttırmıştır. Bu vesileyle Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan tartışmaları art niyetli bulduğumu belirtmek istiyorum" dedi.
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