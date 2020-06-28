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28.06.2020 - 16:59 |

Bodrum'da kısıtlamadan muaf tatil

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tatilciler sahilleri doldurup sıcak havanın keyfini çıkardı. Tatilcilerin büyük çoğunluğunun maske kullanmadığı görüldü.

Bodrum'da kısıtlamadan muaf tatil

İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen 'LGS ve YKS Tedbirleri' konulu genelgeye ek olarak gönderilen yazıyla, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından yerli ve yabancı turistler muaf tutuldu. Bu kararın üzerine Bodrum'daki tatilciler de denize koştu. Yaklaşık 32 derece sıcaklıkta sahilleri dolduran tatilciler, denizin keyfini çıkardı.

Bodrumda kısıtlamadan muaf tatil

Kalabalığın en yoğun olduğu noktalardan biri de Gündoğan Halk Plajı oldu. Hemen her yaştan turist sahili doldurdu. Turistlerden kimi şezlongda uzanarak dinlendi, kimi ise yüzerek denizin keyfini çıkardı. Tatilcilerin büyük çoğunluğunun maske kullanmadığı görüldü.

Bodrumda kısıtlamadan muaf tatil

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