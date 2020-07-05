MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerTatil Haberleri BoÄŸazÄ±n serin sularÄ±nda kilometrelerce yüzdüler
ABONE OL
05.07.2020 - 12:14 | | DHA

BoÄŸazÄ±n serin sularÄ±nda kilometrelerce yüzdüler

BeykozÂ KanlÄ±ca Sahilinde Ã§eÅŸitli meslek gruplarÄ±ndan ve her yaÅŸtan 26 yÃ¼zÃ¼cÃ¼ sabahÄ±n erken saatlerinde bir araya gelerek Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda kilometrelerce yÃ¼zdÃ¼. Â YÃ¼zÃ¼cÃ¼lerden Muhammet Fatih Karakaya, Spor koronavirÃ¼se karÅŸÄ± yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz en Ã¶nemli koruyucu silahlardan bir tanesi."Â dedi.

BoÄŸazÄ±n serin sularÄ±nda kilometrelerce yüzdüler

3 saat boyunca 14 kilometre kulaÃ§ atarak ÃœskÃ¼dar Salacak Sahiline ulaÅŸan yÃ¼zÃ¼cÃ¼ler, daha sonra kendilerini yenidenÂ Â boÄŸazÄ±n serin sularÄ±na tekrar atarak kÄ±sa bir yÃ¼zme parkuru daha gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Â

BoÄŸazÄ±n serin sularÄ±nda kilometrelerce yÃ¼zdÃ¼ler

YÃ¼zme parkurunu tamamlayan Muhammet Fatih Karakaya, Ã–ncelikle saÄŸlÄ±klÄ± bir TÃ¼rkiye iÃ§in yÃ¼zelim. Sabah 04.30 gibi yÃ¼zme parkurumuza KanlÄ±ca tarafÄ±ndan baÅŸladÄ±k. YaklaÅŸÄ±k 13-14 kilometre arasÄ±nda bir mesafe yÃ¼zdÃ¼k. Son noktayÄ± burada tamamladÄ±k. Gebze Master Grubu, Sarayburnu ekibi, Open Water grubu ile beraber gÃ¼zel bir yÃ¼zme etkinliÄŸi parkurumuz oldu. Spor koronavirÃ¼se karÅŸÄ± yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz en Ã¶nemli koruyucu silahlardan bir tanesi. Sebebi de ÅŸu, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemimizi gÃ¼Ã§lendirmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem teÅŸkil ediyor diye konuÅŸtu.

BoÄŸazÄ±n serin sularÄ±nda kilometrelerce yÃ¼zdÃ¼ler

Bisikletine el pedalÄ± yaptÄ±, yokuÅŸ çÄ±kmanÄ±n formülünü bulduSamsunâ€™da 61 yaÅŸÄ±ndaki Ä°brahim TopaloÄŸlu, yokuÅŸ çÄ±kmak için bisikletine el pedalÄ± ekleyerek 40 yÄ±llÄ±k hayalini gerçekleÅŸtirdi. Bisikletine ön tekere baÄŸlÄ± elle çevrilebilen bir sistem ekleyen TopaloÄŸlu, bu sistemle ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen zorlanmadan bisiklet kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Sakarya Valisi'nden son dakika açÄ±klamasÄ±! Denetim eksikliÄŸi yok

Sakarya Valisi'nden son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±! Denetim eksikliÄŸi yok

Bankalar harekete geçti! ArabasÄ± olan herkes...

Bankalar harekete geÃ§ti! ArabasÄ± olan herkes...

Ä°ÅŸte patlamanÄ±n olduÄŸu fabrika!

Ä°ÅŸte patlamanÄ±n olduÄŸu fabrika!

Son dakika: SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± okullarda alÄ±nmasÄ± gereken önlemleri yayÄ±mladÄ±

Son dakika: SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± okullarda alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemleri yayÄ±mladÄ±

SÄ±radaki Haber