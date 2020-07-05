BoÄŸazÄ±n serin sularÄ±nda kilometrelerce yÃ¼zdÃ¼ler

3 saat boyunca 14 kilometre kulaÃ§ atarak ÃœskÃ¼dar Salacak Sahiline ulaÅŸan yÃ¼zÃ¼cÃ¼ler, daha sonra kendilerini yenidenÂ Â boÄŸazÄ±n serin sularÄ±na tekrar atarak kÄ±sa bir yÃ¼zme parkuru daha gerÃ§ekleÅŸtirdi.

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YÃ¼zme parkurunu tamamlayan Muhammet Fatih Karakaya, Ã–ncelikle saÄŸlÄ±klÄ± bir TÃ¼rkiye iÃ§in yÃ¼zelim. Sabah 04.30 gibi yÃ¼zme parkurumuza KanlÄ±ca tarafÄ±ndan baÅŸladÄ±k. YaklaÅŸÄ±k 13-14 kilometre arasÄ±nda bir mesafe yÃ¼zdÃ¼k. Son noktayÄ± burada tamamladÄ±k. Gebze Master Grubu, Sarayburnu ekibi, Open Water grubu ile beraber gÃ¼zel bir yÃ¼zme etkinliÄŸi parkurumuz oldu. Spor koronavirÃ¼se karÅŸÄ± yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz en Ã¶nemli koruyucu silahlardan bir tanesi. Sebebi de ÅŸu, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemimizi gÃ¼Ã§lendirmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem teÅŸkil ediyor diye konuÅŸtu.