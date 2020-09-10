Bogota'nın kenar mahallelerinde yaşam

Yerinden edilmiş olanların nüfusunun en yoğun olduğu ülkelerden biri olan Kolombiya'da bulunan Ciudad Bolivar gibi yoksul semtlerde, hükumet yardımları yetersiz kalıyor.
Bölgede yaşayan aileler, evlerinin önündeki uyuşturucu ve çete tehlikelerinin yanı sıra beslenme, eğitim ve iş eksiklikleriyle de mücadele ediyor.
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem denetimiKoronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde yeni kurallara ilişkin denetim gerçekleştirdi.