Bogota'nın kenar mahallelerinde yaşam

Yerinden edilmiş olanların nüfusunun en yoğun olduğu ülkelerden biri olan Kolombiya'da bulunan Ciudad Bolivar gibi yoksul semtlerde, hükumet yardımları yetersiz kalıyor.

Bölgede yaşayan aileler, evlerinin önündeki uyuşturucu ve çete tehlikelerinin yanı sıra beslenme, eğitim ve iş eksiklikleriyle de mücadele ediyor.