Bosna-Hersek Hakkında Bilgiler; Bosna-Hersek Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Bosna eski dilde “iyi insanların bölgesi” manasına gelmektedir. Ülke bayrağında yer alan sarı üçgen güneşi ve barışı simgelemektedir. Üçgenin altında kalan mavi renk ile hemen üzerindeki yıldızlar ise Avrupa’yı temsil etmektedir.

Bosna Hersek Nerededir? (Hangi Kıtadadır)

Bosna Hersek, Avrupa Kıtası’nın güneydoğu bölümünde yer alan bir ülkedir. Karada; Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ile komşuluk yapmaktadır. Bunun yanı sıra ülkenin Adriyatik Denizi’ne de yaklaşık 20 kilometrelik uzunlukta bir kıyısı bulunmaktadır.

Ülke, bulunduğu konum itibariyle karasal iklim özelliği göstermektedir. Buna göre Bosna Hersek’te yaz ayları sıcak, kış ayları ise oldukça soğuk geçmektedir. Karasal iklimin yanı sıra, ülkenin güneybatı bölümünde küçük bir alanda da Akdeniz iklimi özellikleri görülmektedir.

Bosna Hersek Nüfusu Ne Kadar? (2020)

Bosna Hersek nüfusu 2020 itibari ile yaklaşık 3.280.819 rakamına ulaşmıştır. Bu rakamın neredeyse yarısını Boşnaklar kapsar, geriye kalan yüzdelik dilim ise Hırvatlar ve Sırplar arasında paylaşılır. Buna göre ülke nüfusunun yaklaşık olarak %50’si Boşnaklar, %31’ini Sırplar ve ’ini de Hırvatlar oluşturmaktadır.

Bosna Hersek’in Başkenti Neresidir?

Bosna Hersek’in başkenti ve en büyük şehri Saraybosna’dır. Balkanlar’ın kültürel açıdan zengin kabul edilen şehirlerinden biri olan Saraybosna, dini çeşitliliği ile ün yapmıştır. Buna göre başkentte; Müslümanlar, Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar ile Museviler yüzyıllardır barış içerisinde yaşamaktadır.

Saraybosna’nın Osmanlı Devleti tarafından verilmeden önceki ismi Vrhbosna’dır. Şehir kültürel ve sosyal yönden Türkiye ile oldukça benzerlik gösterir. Şehir mimarisi ve Türk kahvesi gibi unsurlar bu ortak yönlerden başlıcalarıdır.

Saraybosna, birkaç gün içerisinde gezilebilecek renkli bir şehirdir. Buna göre, gezi sırasında hem tarihi yapıları hem de doğal güzellikleri görme imkanı vardır. Saraybosna’da gezilebilecek başlıca yerler ise; Latin Köprüsü, Miljacka Nehri, Umut Tüneli, Saraybosna Katedrali, Baş Çarşı ve Saat Kulesi olarak sıralanabilmektedir. Bosna Hersek Savaşı’ndan da izler taşıyan bu şehir, özellikle tarih odaklı seyahat etmeyi sevenler için oldukça iyi bir seçenek olarak gösterilmektedir.

Bosna Hersek’in Para Birimi Nedir?

Bosna Hersek para birimi KM, yani değiştirilebilir Mark’tır. KM, 1 avro üzerinden sabitlenerek kullanılmaktadır. Ayrıca, ülke içerisinde Euro da alışveriş için kabul edilmektedir.

Bosna Hersek’in Resmi Dili Nedir?

Bosna Hersek’in resmi dilleri; Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça olarak sıralanmaktadır. Bunlardan Boşnakça, Bosna Hersek’te yaşamaya devam eden Boşnaklar tarafından konuşulan bir Güney Slav dilidir. Sırpça da Boşnakça ile aynı dil grubunda yer almaktadır. Bu dil Bosna Hersek’in yanı sıra Sırbistan ve Kosova’nın da resmi dili olarak geçmektedir.

Hırvatça, Bosna Hersek’in etnik yapısından dolayı ülkede resmi olarak kabul edilen üçüncü dildir. Genellikle Hırvatlar tarafından konuşulan bu dil, Sırp-Hırvat dilinin yazı formudur. Sırp-Hırvat diline dahil olan diğer diller ise; Sırpça, Karadağca ve Boşnakça’dır.

Bosna Hersek ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki saat farkı, özellikle bu bölgeye turistik amaçlı ziyaret planlayanlar tarafından merak edilmektedir. Bu bağlamda iki ülke arasındaki saat farkı yalnızca 60 dakikadır. Bu zaman farkında Türkiye saatinin Bosna Hersek saatinden 1 saat ileride olduğu görülmektedir. Yani, Türkiye’de saat sabah 10.00 olduğunda aynı anda Bosna Hersek’te saatler 09.00’u göstermektedir.